Geçen yıl Ağustos ayında Sultan Köyünde işlenen cinayetin duruşması yapıldı

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, yaşanan bir alacak verecek meselesinin kanlı bir cinayetle sonuçlanması nedeniyle dikkatleri üzerine çekmişti. Tutuklu sanık İrfan B. (71), İsmail Çetin (62) adlı kişiyi araçla ezerek öldürmekle suçlanıyor.

Haksız tahrik indirimi uygulandı

Olay, Bolu'nun Sultan köyünde geçen yıl Ağustos ayında yaşandı. İsmail Çetin'in hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturma neticesinde, şüpheli İrfan B. saklandığı yerde yakalanarak tutuklanmıştı. Dava sürecinde, cumhuriyet savcısı sanık İrfan B. için "haksız tahrik altında adam öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Sanık avukatı beraat talep etti

Savcılık, İrfan B.'nin eyleminin planlı ve kasıtlı olduğuna dikkat çekerek, İsmail Çetin'e yönelik öldürme kastı ile hareket ettiğini belirtti. Diğer yandan, sanık avukatı müvekkilinin "meşru savunma" kapsamında hareket ettiğini savunarak, İrfan B.'nin suçsuz olduğunu ileri sürdü ve ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti.

Diğer avukat en ağır cezayı istedi

Müşteki avukatı ise, İsmail Çetin'in ailesi adına mütalaaya karşı çıkarak, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Aile, yaşanan olayın derin bir üzüntü ve yıkıma neden olduğunu, İsmail Çetin'in vefatının ardından ailenin mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

Mahkeme olayı detaylı inceledi

Mahkeme sürecinde, olayın detayları da ele alındı. İsmail Çetin ve İrfan B. arasında, alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışmanın, İrfan B.'nin İsmail Çetin'i aracıyla ezmesiyle son bulduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemeler ve toplanan deliller, İsmail Çetin'in ölüm şeklini ve olayın ciddiyetini ortaya koydu.

Avukatlara savunma için ek süre verildi

Mahkeme, her iki tarafın avukatlarının daha detaylı savunma yapabilmeleri için süre verdi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. İsmail Çetin'in ailesi, adalete olan inançlarını dile getirerek, davada adil bir karar verilmesini umduklarını ifade etti. Bu dava, Bolu'da ve çevre bölgelerde büyük bir yankı uyandırmış durumda ve kamuoyu, mahkemenin vereceği kararı yakından takip ediyor.