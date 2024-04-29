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Bolu Ziraat Odası Başkanından acil eylem çağrısı: Buğday alım fiyatları derhal açıklanmalı!

Buğday üreticilerinin maliyetleri göz korkutuyor. Bolu Ziraat Odası Başkanı Selim Özer, hükümetten alım fiyatlarının hemen açıklanmasını istedi. Başkan özer, “buğday üretim maliyetleri geçen yıla göre % 62 arttı. Alım fiyatı hemen açıklanmalı” çağrısı yaptı.

Sadiye Dura
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Bolu Ziraat Odası Başkanından acil eylem çağrısı: Buğday alım fiyatları derhal açıklanmalı! mask
Bolu Ziraat Odası Başkanından acil eylem çağrısı: Buğday alım fiyatları derhal açıklanmalı!
Bolu Ziraat Odası Başkanından acil eylem çağrısı: Buğday alım fiyatları derhal açıklanmalı!
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Bolu Ziraat Odası Başkanı Selim Özer, çiftçilerin beklediği buğday alım fiyatlarının derhal açıklanması gerektiğini vurgulayarak, tarımsal üretimin temel taşlarından olan buğdayın maliyetlerindeki artışın alarm verdiğini dile getirdi. Başkan Özer, özellikle kuru şartlarda yetiştirilen buğdayın maliyetinin son bir yılda yüzde 62 oranında arttığını ve kilogram başına maliyetin 10 lira 87 kuruşa ulaştığını belirtti.

Bolu Ziraat Odası Başkanından acil eylem çağrısı: Buğday alım fiyatları derhal açıklanmalı!

Üretici Beklentisi ve Maliyet Gerçeği

Hasat zamanının hızla yaklaşmasıyla birlikte buğday üreticileri, artan maliyetlerle nasıl başa çıkacaklarını merak ediyor. Buğday, ülkenin tarımsal üretiminin yanı sıra gıda sanayisinin de vazgeçilmez bir unsuru durumunda. Özer, buğdayda kültürel işlemlerin yoğun olduğu Ekim-Mart döneminde mazot fiyatlarının ciddi oranda arttığına ve gübre fiyatlarının da yükseldiğine dikkat çekiyor.

Bolu Ziraat Odası Başkanından acil eylem çağrısı: Buğday alım fiyatları derhal açıklanmalı!

Ekonomik Koşullar Altında Buğday Üretimi

Özer'in belirttiğine göre, buğday üretiminde kullanılan mazotun fiyatı bir yılda yüzde 105 oranında artış gösterdi. Tarlalara zarar veren fareler gibi iklim değişikliğinden kaynaklanan problemler de üreticiyi olumsuz etkiliyor. Çiftçilerin buğday tohumunu ektikten sonra hasada kadar olan süreçteki harcamaları, üretim maliyetlerini önemli ölçüde artırıyor.

Bolu Ziraat Odası Başkanından acil eylem çağrısı: Buğday alım fiyatları derhal açıklanmalı!

Tarım Sektöründe İşçilik ve Kiralama Maliyetleri

Türkiye genelinde kira ücretleri yüzde 64, işçilik ücretleri ise yüzde 75 gibi dikkate değer oranlarda artış gösterdi. Bu artışlar, çiftçilerin zaten yüksek olan maliyet baskısını daha da artırıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin geçmiş yıllardaki gibi buğday alımını gerçekleştirerek piyasayı rahatlatması bekleniyor. Ancak çiftçiler, Ofisin depolarının doluluğu ve dünya buğday fiyatlarının düşmesi yönündeki haberlerle tedirgin.Bolu Ziraat Odası Başkanından acil eylem çağrısı: Buğday alım fiyatları derhal açıklanmalı!

Kritik Süreç: Buğday Alım Fiyatlarının Açıklanması

Bolu dahil 16 ilde gerçekleştirilen buğday üretiminin geleceği, alım fiyatlarının belirsizliği nedeniyle tehdit altında. Özer, Toprak Mahsulleri Ofisinin, çiftçileri rahatlatacak ve üretimi teşvik edecek adımlar atarak buğday alım fiyatlarını bir an önce açıklaması gerektiğini vurguluyor.Bolu Ziraat Odası Başkanından acil eylem çağrısı: Buğday alım fiyatları derhal açıklanmalı!

Sürdürülebilirlik ve Bağımsızlık İçin Destek Şart

Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve ithalata olan bağımlılığı azaltmak amacıyla desteklemelerin zamanında yapılması gerektiğine değinen Özer, buğday üreticilerine yönelik gübre, mazot ve prim desteği gibi destekleme ödemelerinin zamanında açıklanmasının önemini belirtiyor. 2022'de 19 milyon 750 bin ton olan buğday üretiminin 2023'te yüzde 11,4 artışla 22 milyon tona çıkmasına rağmen, ithalatın arttığı ve bu durumun ülkenin tarımsal bağımsızlığını tehdit ettiğine dikkat çekiyor.

Özer, buğday üretiminin ve üreticilerin desteklenmesinin, ülkenin gıda güvenliğinin yanı sıra ekonomik bağımsızlığı için de kritik öneme sahip olduğunu ifade ederek, hükümete ve ilgili kurumlara acil eylem çağrısında bulundu.

# destek, türkiye, başkan

29 Nis 2024 - 13:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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