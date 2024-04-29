29 Nis 2024 - 14:00- Gündem G:

Araçlar battı, kuaförlerin önü kuyruk oldu

Bolu ve Düzce başta olmak üzere Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan toz taşınımı ve ardından gelen yağışlar, araçların çamurla kaplanmasına neden oldu. Bu durum, oto yıkamacılarda müşteri sayısının artmasına sebep oldu.

Sadiye Dura
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Araçlar battı, kuaförlerin önü kuyruk oldu mask
Araçlar battı, kuaförlerin önü kuyruk oldu
Araçlar battı, kuaförlerin önü kuyruk oldu
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Yağmur ve Toz Bulutu, Oto Yıkamacıları Sevindirdi

Bolu ve Düzce bölgelerinde son günlerde etkili olan toz taşınımı ve yağmur, oto yıkamacıların işlerini artırdı. Yağmurun ardından gelen çamur, araç sahiplerini oto yıkamacıların kapısına yönlendirdi. İş yoğunluğu iki kat artan oto kuaförler durumdan oldukça memnun.

Araçlar battı, kuaförlerin önü kuyruk oldu

Oto Yıkamacılarda İşler İki Katına Çıktı

Normalde günlük ortalama 25-30 araç yıkayan yerel esnaflar, yağışlar ve toz bulutunun etkisiyle 50-60 araca kadar çıkan bir yoğunluk yaşadıklarını belirtti. Araç sahipleri, özellikle gece saatlerinde daha uygun hava koşullarını fırsat bilerek araçlarını yıkama fırsatı buldular.

Araçlar battı, kuaförlerin önü kuyruk oldu

"Her Gün Bu Kadar Yoğunluk Olsa Keşke”

Oto yıkamacılar, bu yoğunluğun işlerine olan katkısından memnun kalmış görünüyor. Oto yıkamacı Evren Eser, "Keşke iş yerimize her gün bu kadar araç gelse. Tabii ki bu her gün böyle olmuyor. Ancak yıl içinde nadir de olsa bu tarz yoğunluklar esnaf için bir bereket kaynağı oluyor" dedi.Araçlar battı, kuaförlerin önü kuyruk oldu

Sıra Beklemekten Kaçınan Yok

Bazı araç sahipleri, çamur kaplı araçlarıyla gezmek yerine yıkatmayı tercih ediyorlar, ancak bu durum yıkama istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturuyor. Aracını yıkatmak için sırada bekleyen Tamer Yeşildağ, "Dün yağan yağmur ve toz bulutu ile araçlarımızın üzeri çamurla kaplandı. Aracımı yıkatmaya geldim, fakat yoğunluktan dolayı beklemek zorundayız" şeklinde konuştu.

# düzce, araç

29 Nis 2024 - 14:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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