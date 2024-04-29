Parktaki oturma bankları kundaklandı!

Vandallar Ateşe Verdi: Düzce Belediyesi'nin Kamu Hizmeti Zarar Gördü

Düzce şehir merkezi ve çevresinde vatandaşların konforu için yerleştirilen oturma bankları, vandalların hedefi oldu. Bahçeşehir Yeşil Vadi Parkı'nda bulunan bu banklar, kimliği belirsiz kişiler tarafından yerinden sökülerek ateşe verildi. Olay, yerel halkın huzurunu bozarken, kış aylarında sığınma amaçlı yapılan bu vandalizm olayı toplumda büyük tepkilere neden oldu.

Zabıta Harekete Geçti: Kamu Malına Zarar Verenlere Karşı İnceleme Başlatıldı

Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine derhal olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Zabıta ekipleri, zarar gören alanlarda detaylı bir inceleme yaparak faillerin kimliklerini belirlemeye çalıştı. Belediye yetkilileri, kamu malına zarar vermenin hem suç hem de günah olduğunu vurgulayarak, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Düzce Belediyesi'nden Yenilik: Parklara Kamelyalar ve Yeni Oturma Alanları

Düzce Belediyesi, şehrin farklı noktalarına estetik ve kullanışlı oturma alanları kurmayı sürdürüyor. Park ve yeşil alanlara yapılan kamelyalar, vatandaşların aileleri ve arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirebilmeleri için tasarlanmıştır. Ancak bu yeni hizmetler, ne yazık ki bazı sorumsuz kişiler tarafından zarar görüyor.

Toplumun Malına Sahip Çıkma Çağrısı

Düzce Belediyesi yetkilileri, tüm vatandaşlara kamu mallarına sahip çıkma ve koruma konusunda çağrıda bulunuyor. Vandalizm olaylarının toplumsal maliyetlerinin farkında olarak, bu tür eylemlere karşı duyarlılık gösterilmesi gerektiği vurgulanıyor. Vatandaşların bu tür olaylara karşı dikkatli ve duyarlı olmaları, huzurlu ve güvenli bir çevre yaratılmasında büyük önem taşıyor.