Mera yönetimi için bakanlıktan önemli duyuru: Otlatma tarihlerine uyun!

Bakanlıktan Hayvancılık Sektörüne Kritik Uyarı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan yayla sezonu öncesi, büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine mera ve yaylak kullanımı konusunda önemli uyarılarda bulundu. Bakanlık, meraların sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla hayvan otlatma tarihlerine sıkı sıkıya uyulması gerektiğini vurguladı.

Mera ve Yaylaklarda Otlatma Takvimi Belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamada, mera ve yaylakların korunması, otlatma kapasitesinin artırılması ve aşırı otlatmanın önlenmesi gerektiğini belirtti. Bu doğrultuda, mera bitkilerinin yenilenebilirliği ve ekolojik dengenin korunması için kritik periyotlar belirlendi. İlkbahar, yaz ve sonbahar dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri, bölgenin iklimsel ve coğrafi özellikleri göz önünde bulundurularak ayarlandı.

Sürdürülebilir hayvancılık için!

Bakanlık, mera komisyonu kararıyla 19 Mayıs-10 Ekim 2024 tarihlerini kapsayan dönemi 2024 yılı otlatma mevsimi olarak ilan etti. Özellikle 15 Temmuz-5 Ağustos 2024 tarihleri arasında, bitkilerin tohum dökme ve kendilerini yenileme süreçlerine zarar vermemek için vejetasyonun zayıf olduğu bölgelerde otlatmanın kısıtlanması kararlaştırıldı.

Hayvancılık Sektörüne Yönelik Öneriler ve Uyarılar

Bakanlık, hayvan yetiştiricilerini ve ilgili tarafları, belirlenen tarihler ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmeye çağırıyor. Bu kurallara uyulması, mera ve yaylakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak ve hayvancılık sektörünün uzun vadede verimliliğini artıracaktır. Ayrıca, bu uygulamaların, biyoçeşitliliğin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği otlatma takvimine uyum hem ekosistem sağlığı hem de hayvancılık sektörünün geleceği için hayati önem taşıyor. Yetiştiricilerin ve ilgili kurumların bu yönergeleri dikkate alması bekleniyor.