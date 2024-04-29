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2 Mayıs 2024 Perşembe Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Göynük, Dörtdivan dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

2 Mayıs 2024 Perşembe Göynük, Dörtdivan dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
2 Mayıs 2024 Perşembe Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Göynük, Dörtdivan dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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2 Mayıs 2024 Perşembe Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUDÖRTDİVAN ORTAKÖY, ORTAKÖY MERKEZ ORTAKÖY KÖYÜ YOLU, ORTAKÖY MERKEZ KÖY YOLU02.05.202409:3013:00
BOLUDÖRTDİVAN CEMALLER MERKEZ CEMALLER KÖYÜ YOLU, CEMALLER MERKEZ KÖY YOLU02.05.202414:0016:30
BOLUGÖYNÜK GÖZLER GÖZLER MAHALLE YOLU, MEMECELER GÖZLER MAH02.05.202409:0015:00
BOLUGÖYNÜK TEKİRLER TEKİRLER KÖYÜ YOLU02.05.202413:0015:00
BOLUGÖYNÜK GÖBELLER GÖBELLER MAHALLESI YOLU, KIZILKUYU KÖYÜ GÖBELLERMAH02.05.202409:0012:00
# tarih

29 Nis 2024 - 10:48 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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