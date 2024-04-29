29 Nis 2024 - 10:54- Ekonomi G:

Ekonomiye olan güven düşüş gösterdi!

Nisan ayında Ekonomik Güven Endeksi yüzde 1 oranında düşüşle 99 değerine geriledi. Sektörel bazda tüketici güveni artarken, hizmet sektörü güveni azaldı, diğer sektörlerde büyük değişiklik olmadı.

Osman Aykan
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Ekonomiye olan güven düşüş gösterdi!
Ekonomiye olan güven düşüş gösterdi!
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Ekonomik güven endeksi düşüşte

Ekonomiye olan güven düşüş gösterdi!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamalarına göre, Ekonomik Güven Endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1 azalarak 99 değerine geriledi. Mart ayında 100 olan endeks, bu düşüşle yılın en düşük seviyesine ulaştı.

Sektörel güven değişiklikleri

Ekonomiye olan güven düşüş gösterdi!

Endeksin detaylarına bakıldığında; tüketici güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 artış gösterirken, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,8 düşüş yaşadı. Reel kesim ve inşaat sektörü güven endeksleri sabit kalmış, perakende ticaret sektörü ise yüzde 1,9 artış kaydetti.

Ekonomik iyimserlik ve kötümserlikEkonomiye olan güven düşüş gösterdi!

Ekonomik güven endeksi 100'ün üzerinde olduğunda genel bir ekonomik iyimserliği, 100'ün altında olduğunda ise kötümserliği işaret eder. Güncel değerler, Türkiye ekonomisinin sınırlı bir kötümserlik içinde olduğunu gösteriyor.
# nisan, türkiye

29 Nis 2024 - 10:54 - Ekonomi

Mahreç  Osman Aykan

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