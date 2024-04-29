Ekonomiye olan güven düşüş gösterdi!

Ekonomik güven endeksi düşüşte

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamalarına göre, Ekonomik Güven Endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1 azalarak 99 değerine geriledi. Mart ayında 100 olan endeks, bu düşüşle yılın en düşük seviyesine ulaştı.

Sektörel güven değişiklikleri

Endeksin detaylarına bakıldığında; tüketici güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 artış gösterirken, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,8 düşüş yaşadı. Reel kesim ve inşaat sektörü güven endeksleri sabit kalmış, perakende ticaret sektörü ise yüzde 1,9 artış kaydetti.

Ekonomik iyimserlik ve kötümserlik

Ekonomik güven endeksi 100'ün üzerinde olduğunda genel bir ekonomik iyimserliği, 100'ün altında olduğunda ise kötümserliği işaret eder. Güncel değerler, Türkiye ekonomisinin sınırlı bir kötümserlik içinde olduğunu gösteriyor.