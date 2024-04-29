Ekonomiye olan güven düşüş gösterdi!

Ekonomik güven endeksi düşüşte
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamalarına göre, Ekonomik Güven Endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1 azalarak 99 değerine geriledi. Mart ayında 100 olan endeks, bu düşüşle yılın en düşük seviyesine ulaştı.
Sektörel güven değişiklikleri
Endeksin detaylarına bakıldığında; tüketici güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 artış gösterirken, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,8 düşüş yaşadı. Reel kesim ve inşaat sektörü güven endeksleri sabit kalmış, perakende ticaret sektörü ise yüzde 1,9 artış kaydetti.
Ekonomik iyimserlik ve kötümserlik
Ekonomik güven endeksi 100'ün üzerinde olduğunda genel bir ekonomik iyimserliği, 100'ün altında olduğunda ise kötümserliği işaret eder. Güncel değerler, Türkiye ekonomisinin sınırlı bir kötümserlik içinde olduğunu gösteriyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.