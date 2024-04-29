- Astroloji

Ünlü astrolog Nuray Sayarı seçim sonuçlarını yanlış tahmin etti şaşırtan itirafıyla gündem oldu

İstanbul yerel seçimlerine dair öngörülerde bulunan ünlü astrolog Nuray Sayarı, tahminlerinin yanlış çıkması üzerine çarpıcı bir itiraf yaptı. AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'un seçimleri kazanacağını iddia eden Sayarı, sonuçların aksini göstermesi üzerine doğum saatinin yanlış verildiğini açıkladı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Ünlü astrolog Nuray Sayarı seçim sonuçlarını yanlış tahmin etti şaşırtan itirafıyla gündem oldu mask
Ünlü astrolog Nuray Sayarı seçim sonuçlarını yanlış tahmin etti şaşırtan itirafıyla gündem oldu
Ünlü astrolog Nuray Sayarı seçim sonuçlarını yanlış tahmin etti şaşırtan itirafıyla gündem oldu
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Yanlış Bilgi Tahminleri Nasıl Etkiledi?

Astroloji alanında 34 yıldır profesyonel olarak hizmet veren Nuray Sayarı, yerel seçim öncesi Murat Kurum'un doğum haritasını incelemişti. Ancak seçim sonuçları, Sayarı'nın tahminlerinin aksine CHP'nin adayı mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'nun zaferiyle sonuçlandı. Bu durum, sosyal medyada geniş yankı buldu ve Sayarı'nın tahminlerinin yanlış çıkması viral oldu.

Ünlü astrolog Nuray Sayarı seçim sonuçlarını yanlış tahmin etti şaşırtan itirafıyla gündem oldu

Astrolojik Tahmin Neden Yanıldı?

Çiğdem Akman'ın programına konuk olan Sayarı, yanılgısını "Doğum bilgileri yanlış verildi, ben de Murat Kurum'un kazanacağını öngördüm" sözleriyle açıkladı. Ünlü astrolog, kendisine verilen yanlış doğum saatinden dolayı hatalı bir öngörüde bulunduğunu belirtti.

Ünlü astrolog Nuray Sayarı seçim sonuçlarını yanlış tahmin etti şaşırtan itirafıyla gündem oldu

Sosyal Medyada Büyük Yankı Buldu

Sayarı'nın yanlış tahmini, sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı ve birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. Astroloji ve siyasetin kesiştiği bu olay, astrolojik tahminlerin güvenilirliği konusunda da soru işaretleri uyandırdı.Ünlü astrolog Nuray Sayarı seçim sonuçlarını yanlış tahmin etti şaşırtan itirafıyla gündem oldu

Astroloji Uzmanları Ne Diyor?

Astroloji alanındaki diğer uzmanlar, doğum saati gibi önemli bilgilerin yanlış verilmesinin, astrolojik haritaların yorumlanmasında büyük hatalara yol açabileceğini vurguluyorlar. Bu tür yanlışlıkların, tahminlerin güvenilirliğini ciddi şekilde etkileyebileceği belirtiliyor.

# seçim, chp, başkan, nuray sayarı

29 Nis 2024 - 10:57 - Astroloji

Mahreç  Esra Perçin

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