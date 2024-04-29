Ünlü astrolog Nuray Sayarı seçim sonuçlarını yanlış tahmin etti şaşırtan itirafıyla gündem oldu

Yanlış Bilgi Tahminleri Nasıl Etkiledi?

Astroloji alanında 34 yıldır profesyonel olarak hizmet veren Nuray Sayarı, yerel seçim öncesi Murat Kurum'un doğum haritasını incelemişti. Ancak seçim sonuçları, Sayarı'nın tahminlerinin aksine CHP'nin adayı mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'nun zaferiyle sonuçlandı. Bu durum, sosyal medyada geniş yankı buldu ve Sayarı'nın tahminlerinin yanlış çıkması viral oldu.

Astrolojik Tahmin Neden Yanıldı?

Çiğdem Akman'ın programına konuk olan Sayarı, yanılgısını "Doğum bilgileri yanlış verildi, ben de Murat Kurum'un kazanacağını öngördüm" sözleriyle açıkladı. Ünlü astrolog, kendisine verilen yanlış doğum saatinden dolayı hatalı bir öngörüde bulunduğunu belirtti.

Sosyal Medyada Büyük Yankı Buldu

Sayarı'nın yanlış tahmini, sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı ve birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. Astroloji ve siyasetin kesiştiği bu olay, astrolojik tahminlerin güvenilirliği konusunda da soru işaretleri uyandırdı.

Astroloji Uzmanları Ne Diyor?

Astroloji alanındaki diğer uzmanlar, doğum saati gibi önemli bilgilerin yanlış verilmesinin, astrolojik haritaların yorumlanmasında büyük hatalara yol açabileceğini vurguluyorlar. Bu tür yanlışlıkların, tahminlerin güvenilirliğini ciddi şekilde etkileyebileceği belirtiliyor.