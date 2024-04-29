IMF’den Türkiye ekonomisinin geleceği üzerine kritik değerlendirmeler

IMF'nin gözünden Türkiye ekonomisi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Nisan ayında yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye'nin ekonomik durumunu "İstikrarlı ama Yavaş: Ayrışmanın Ortasında Dayanıklılık" olarak nitelendirdi. Raporda, Türkiye için 2024 ve 2025 yılları için büyüme tahminlerinin sabit kaldığı belirtildi.

Ekonomist Mahfi Eğilmez'den önemli yorumlar

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, IMF'nin raporunu değerlendirerek, Türkiye'nin ekonomik politikalarının ve mevcut ekonomik durumunun zorluklarını ele aldı. Eğilmez, parasal sıkılaşmanın sona ermesi ve tüketimdeki toparlanma ile 2024'ün ikinci yarısında ekonomide iyileşme beklendiğini ifade etti.

Detaylı veriler ve beklentiler

Rapor, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye'nin büyüme oranlarının sırasıyla %3,1 ve %3,2 olacağını öngörüyor. Ayrıca, enflasyonun 2024'te %59,5, 2025'te ise %38,4 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. İşsizlik oranının her iki yıl için %9,6 olarak sabit kalması bekleniyor.