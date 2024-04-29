Bolu’da 3 bant bilardo turnuvasında şampiyon belli oldu

Bolu İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye Bilardo Federasyonu ile Bilardo Bolu İl Temsilciliği'nin koordine ettiği bölgesel 3 bant bilardo turnuvası, 26-28 Nisan tarihleri arasında spor severlere büyük heyecanlar yaşattı. Üç gün süren turnuvada bilardo ustaları, kıyasıya rekabet etti.
Üç gün süren nefes kesen mücadeleler
Turnuvada birbirinden çekişmeli maçlar oynandı. Sporcuların ustalıkla yürüttüğü hamleler, izleyenler tarafından büyük ilgi gördü. Turnuva boyunca bilardo severler, hem heyecanlı maçları izleme fırsatı buldu hem de bilardo teknikleri hakkında bilgi sahibi oldu.
Şampiyon belli oldu
Zorlu mücadeleler sonunda dereceye giren isimler belli oldu. Turnuvanın galibi, bilardo alanında kendini kanıtlamış Adem Öztürk oldu. İkinci sırayı alan Baha Alptekin ve üçüncülüğü paylaşan Şamil Özçelik ile Ali Bülbül de kıyasıya rekabetin diğer kahramanlarıydı. Şampiyonlara ödülleri, Bolu İl Müdürü Emrullah Güler, Bilardo İl Temsilcisi Ömer Uçar ve turnuvanın hakemleri tarafından takdim edildi.
Ödül töreni ve kapanış
Ödül töreni, turnuvanın en çarpıcı anlarından biri olarak kayıtlara geçti. Dereceye giren sporcuların mutluluğu ve heyecanı, törenin duygusal anlar yaşatmasına neden oldu. Turnuva, katılımcılar ve izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı ve gelecek organizasyonlar için büyük bir beklenti oluşturdu.
Bolu’da etkileyici turnuva
Bolu'daki bu etkileyici turnuva, bilardo sporunun Türkiye'deki popülerliğini pekiştirdi ve sporcular arasında kaynaşma fırsatı sundu. Turnuva sonucunda elde edilen başarılar ve ortaya konan muhteşem performanslar, bilardo severlerin hafızasında uzun süre yer edinecek.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.