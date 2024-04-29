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Bolu’da 3 bant bilardo turnuvasında şampiyon belli oldu

Bolu'da düzenlenen bölgesel 3 bant bilardo turnuvasında şampiyon belli oldu. Zorlu mücadeleler ve nefes kesen final maçları ile dolu turnuva, bilardo severler için unutulmaz anlar yarattı.

Mustafa Aykan
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Bolu’da 3 bant bilardo turnuvasında şampiyon belli oldu mask
Bolu’da 3 bant bilardo turnuvasında şampiyon belli oldu
Bolu’da 3 bant bilardo turnuvasında şampiyon belli oldu
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Bolu İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye Bilardo Federasyonu ile Bilardo Bolu İl Temsilciliği'nin koordine ettiği bölgesel 3 bant bilardo turnuvası, 26-28 Nisan tarihleri arasında spor severlere büyük heyecanlar yaşattı. Üç gün süren turnuvada bilardo ustaları, kıyasıya rekabet etti.

Bolu’da 3 bant bilardo turnuvasında şampiyon belli oldu

Üç gün süren nefes kesen mücadeleler

Turnuvada birbirinden çekişmeli maçlar oynandı. Sporcuların ustalıkla yürüttüğü hamleler, izleyenler tarafından büyük ilgi gördü. Turnuva boyunca bilardo severler, hem heyecanlı maçları izleme fırsatı buldu hem de bilardo teknikleri hakkında bilgi sahibi oldu.

Bolu’da 3 bant bilardo turnuvasında şampiyon belli oldu

Şampiyon belli oldu

Zorlu mücadeleler sonunda dereceye giren isimler belli oldu. Turnuvanın galibi, bilardo alanında kendini kanıtlamış Adem Öztürk oldu. İkinci sırayı alan Baha Alptekin ve üçüncülüğü paylaşan Şamil Özçelik ile Ali Bülbül de kıyasıya rekabetin diğer kahramanlarıydı. Şampiyonlara ödülleri, Bolu İl Müdürü Emrullah Güler, Bilardo İl Temsilcisi Ömer Uçar ve turnuvanın hakemleri tarafından takdim edildi.

Bolu’da 3 bant bilardo turnuvasında şampiyon belli oldu

Ödül töreni ve kapanış

Ödül töreni, turnuvanın en çarpıcı anlarından biri olarak kayıtlara geçti. Dereceye giren sporcuların mutluluğu ve heyecanı, törenin duygusal anlar yaşatmasına neden oldu. Turnuva, katılımcılar ve izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı ve gelecek organizasyonlar için büyük bir beklenti oluşturdu.

Bolu’da 3 bant bilardo turnuvasında şampiyon belli oldu

Bolu’da etkileyici turnuva

Bolu'daki bu etkileyici turnuva, bilardo sporunun Türkiye'deki popülerliğini pekiştirdi ve sporcular arasında kaynaşma fırsatı sundu. Turnuva sonucunda elde edilen başarılar ve ortaya konan muhteşem performanslar, bilardo severlerin hafızasında uzun süre yer edinecek.

Bolu’da 3 bant bilardo turnuvasında şampiyon belli oldu

# nisan, türkiye

29 Nis 2024 - 11:33 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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