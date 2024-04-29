Frank çizgisi: kalp sağlığı için gizli bir işaret mi?

Kalp hastalığı belirtisi mi?
Yeni araştırmalar, kulak memesinde görülen çapraz çizginin, kalp-damar hastalıklarına dair potansiyel bir işaret olabileceğini gösteriyor. Bu çizgi, tıp dünyasında "Frank çizgisi" olarak adlandırılıyor ve 1973'te Dr. Sanders T. Frank tarafından keşfedildi.
Bilimsel araştırmaların ışığı altında
Çizginin keşfedilmesinden bu yana yapılan çalışmalar, bu fiziksel özelliğe sahip kişilerde artmış kalp hastalığı ve inme riski olduğunu belirtmiştir. Ancak, Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kevser Gülcihan Balcı'ya göre, çizginin varlığı tek başına hastalık belirtisi olarak kabul edilmemelidir.
Modern tıpta yeri ve önemi
Çizginin tespit edilmesi, özellikle eski dönemlerde kullanılan kalp hastalığı tespit yöntemlerinden biriydi. Ancak günümüzde, kalp-damar hastalıklarını değerlendirirken daha kapsamlı ve modern teknikler ön planda.
Kapsamlı sağlık değerlendirmesi önerisi
Prof. Dr. Balcı, kalp sağlığını değerlendirirken sadece fiziksel bulgulara değil, hastaların genel sağlık durumları ve yaşam tarzlarına bakılması gerektiğini vurguluyor. Yani, bu çizgiye sahip olan kişilerin, panik yapmadan sağlık durumlarını bir uzmanla değerlendirmeleri öneriliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.