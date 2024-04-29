Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde bisiklet tutkunları 2. turda buluştu

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde gerçekleştirilen 2. Bisiklet Turu, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün düzenlemesiyle bisikletseverleri bir araya getirdi. Sağlıklı Yaşam ve Spor teşviki amacıyla yapılan bu organizasyon, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Gençlerin yeni gözdesi

26 Nisan Cuma günü, mesai bitiminin ardından Kaymakamlık binası önünden start alan tur, Kıbrıscık-Beypazarı çevre yolunu takip ederek Nadas Gölü çevresinde devam etti. Göl kenarında verilen mola, katılımcılara doğanın tadını çıkarma fırsatı sunarken, turun başlangıç noktasında son bulmasıyla etkinlik tamamlandı.

Kamu görevlileri de pedal çevirdi

Kıbrıscık Kaymakamı Sn. Ahmet Berkay DENİZ'in de aralarında bulunduğu birçok kamu görevlisi, bu anlamlı etkinliğe destek verdi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü, İlçe Tarım Müdürü Adem KÖKSAL, İlçe SYDV Müdürü Hakan TOMBAK, İlçe Emniyet Amiri Volkan DEMİR ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri de pedal çevirenler arasındaydı.

Artan katılım ve memnuniyet

Her geçen yıl daha fazla katılımcının yer aldığı Kıbrıscık Bisiklet Turu, özellikle gençler arasında büyük memnuniyet uyandırıyor. Sporu ve doğa etkinliklerini teşvik eden bu tür organizasyonlar, ilçenin sosyal yaşamına önemli katkılarda bulunuyor.

Spor bilincinin artırılması için önemli adım

Bu tür etkinliklerin yaygınlaşması, bölgedeki gençlerin sosyal ve fiziksel aktivitelerine olan ilgisini artırarak sağlıklı yaşam alışkanlıklarının gelişmesine yardımcı oluyor. Kıbrıscık’ta düzenlenen bisiklet turu, sağlık ve spor bilincinin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.