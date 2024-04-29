Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde bisiklet tutkunları 2. turda buluştu

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde gerçekleştirilen 2. Bisiklet Turu, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün düzenlemesiyle bisikletseverleri bir araya getirdi. Sağlıklı Yaşam ve Spor teşviki amacıyla yapılan bu organizasyon, katılımcılardan büyük ilgi gördü.
Gençlerin yeni gözdesi
26 Nisan Cuma günü, mesai bitiminin ardından Kaymakamlık binası önünden start alan tur, Kıbrıscık-Beypazarı çevre yolunu takip ederek Nadas Gölü çevresinde devam etti. Göl kenarında verilen mola, katılımcılara doğanın tadını çıkarma fırsatı sunarken, turun başlangıç noktasında son bulmasıyla etkinlik tamamlandı.
Kamu görevlileri de pedal çevirdi
Kıbrıscık Kaymakamı Sn. Ahmet Berkay DENİZ'in de aralarında bulunduğu birçok kamu görevlisi, bu anlamlı etkinliğe destek verdi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü, İlçe Tarım Müdürü Adem KÖKSAL, İlçe SYDV Müdürü Hakan TOMBAK, İlçe Emniyet Amiri Volkan DEMİR ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri de pedal çevirenler arasındaydı.
Artan katılım ve memnuniyet
Her geçen yıl daha fazla katılımcının yer aldığı Kıbrıscık Bisiklet Turu, özellikle gençler arasında büyük memnuniyet uyandırıyor. Sporu ve doğa etkinliklerini teşvik eden bu tür organizasyonlar, ilçenin sosyal yaşamına önemli katkılarda bulunuyor.
Spor bilincinin artırılması için önemli adım
Bu tür etkinliklerin yaygınlaşması, bölgedeki gençlerin sosyal ve fiziksel aktivitelerine olan ilgisini artırarak sağlıklı yaşam alışkanlıklarının gelişmesine yardımcı oluyor. Kıbrıscık’ta düzenlenen bisiklet turu, sağlık ve spor bilincinin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.