Bolu vefat edenler.. 29 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

AYŞE ARSLAN
Paşaköy mahallesi halkından İbrahim ARSLAN’ın eşi Kazım ve Fatma KARAKAYA’nın kızları Kadriye ve KADİR KARAKAYA’nın kardeşleri Halil ve Emine ARSLAN’ın Alperen ve Yavuz ARSLAN’ın anneleri
Cenazesi buğün Paşaköy mahallesi enişte bey camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Paşaköy mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
İBRAHİM ÖZTÜRK
Çıkınlar mahallesi halkından ( merhum) Kamile ÖZTÜRK’ün eşi , Recep ÖZTÜRK, Dilber BOZOĞLU , Gülseren AKKALOĞLU’nun babaları;
Cenazesi bugün Yukarı Çıkınlar camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası çıkınlar mezarlığına defnedilecektir.
AHMET ÇEVİK
Cenazesi bugün kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Ankara Nallıhan’da defnedilecektir.
YAKUP GÜREL
Cenazesi bugün kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Yenigüney köyü mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.