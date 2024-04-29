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Bolu vefat edenler.. 29 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 29 Nisan 2024 Bugün 4 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 29 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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AYŞE ARSLAN

Paşaköy mahallesi halkından İbrahim ARSLAN’ın eşi Kazım ve Fatma KARAKAYA’nın kızları Kadriye ve KADİR KARAKAYA’nın kardeşleri Halil ve Emine ARSLAN’ın Alperen ve Yavuz ARSLAN’ın anneleri

Cenazesi buğün Paşaköy mahallesi enişte bey camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Paşaköy mahallesi mezarlığına defnedilecektir.

İBRAHİM ÖZTÜRK

Çıkınlar mahallesi halkından ( merhum) Kamile ÖZTÜRK’ün eşi , Recep ÖZTÜRK, Dilber BOZOĞLU , Gülseren AKKALOĞLU’nun babaları;

Cenazesi bugün Yukarı Çıkınlar camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası çıkınlar mezarlığına defnedilecektir.

AHMET ÇEVİK

Cenazesi bugün kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Ankara Nallıhan’da defnedilecektir.

YAKUP GÜREL

Cenazesi bugün kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Yenigüney köyü mezarlığına defnedilecektir.
# ankara

29 Nis 2024 - 13:33 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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