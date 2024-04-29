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Sertab Erener estetik iddialarına makyajsız fotoğraflarla yanıt verdi!

Sertab Erener, sosyal medya üzerinden gelen eleştirilere makyajsız fotoğraflarla yanıt verdi ve yakında yeni şarkılarıyla sevenleriyle buluşacağını duyurdu.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Sertab Erener estetik iddialarına makyajsız fotoğraflarla yanıt verdi! mask
Sertab Erener estetik iddialarına makyajsız fotoğraflarla yanıt verdi!
Sertab Erener estetik iddialarına makyajsız fotoğraflarla yanıt verdi!
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Yeniden Yorumlanan Şarkı ve Gündem Olan Görünüm

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Sertab Erener, son dönemde sosyal medyada hakkında yapılan eleştirilere sessiz kalmadı. Erener, uzun süredir gündemde olan görünümüyle ilgili eleştirilere, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğraflar paylaşarak yanıt verdi. 1994 yılında büyük beğeni toplayan "Mecbursun" şarkısını yeniden yorumlayan sanatçı, bu şarkıya çektiği yeni kliple bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Sertab Erener estetik iddialarına makyajsız fotoğraflarla yanıt verdi!

Estetik İddialarına Net Cevap

Sertab Erener'in yenilenen fiziksel görünümü, bazı takipçileri tarafından eleştirilere maruz kaldı. Takipçiler, sanatçının genç görünmek adına elmacık kemikleri ve çenesine estetik müdahaleler yaptırdığını öne sürdü. Bu iddialar üzerine Erener, doğal haliyle çekilmiş makyajsız fotoğraflarını paylaşarak, "Sertab Erener'i seçemedim, bu kadar mı değişir insan..." gibi yorumlara doğrudan cevap verdi.Sertab Erener estetik iddialarına makyajsız fotoğraflarla yanıt verdi!

"Yeni Şarkılar Söylemek Lazım"

Erener, paylaştığı fotoğraflarla birlikte müzikseverlere müjdeli bir haber de verdi. Sanatçı, "Çok yeni şarkı birikti, üçer beşer çıkmaya hazır. Haber edeyim dedim. Her dem albümü devam edecek ama şimdi yeni şarkılar söylemek lazım" notunu düşerek, yakın zamanda yeni şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağının sinyalini verdi. Sertab Erener, bu cesur adımıyla hem müziğine olan bağlılığını hem de eleştirilere karşı duruşunu göstermiş oldu.Sertab Erener estetik iddialarına makyajsız fotoğraflarla yanıt verdi!

# Medya

29 Nis 2024 - 13:46 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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