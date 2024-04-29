Sertab Erener estetik iddialarına makyajsız fotoğraflarla yanıt verdi!

Yeniden Yorumlanan Şarkı ve Gündem Olan Görünüm
Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Sertab Erener, son dönemde sosyal medyada hakkında yapılan eleştirilere sessiz kalmadı. Erener, uzun süredir gündemde olan görünümüyle ilgili eleştirilere, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğraflar paylaşarak yanıt verdi. 1994 yılında büyük beğeni toplayan "Mecbursun" şarkısını yeniden yorumlayan sanatçı, bu şarkıya çektiği yeni kliple bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.
Estetik İddialarına Net Cevap
Sertab Erener'in yenilenen fiziksel görünümü, bazı takipçileri tarafından eleştirilere maruz kaldı. Takipçiler, sanatçının genç görünmek adına elmacık kemikleri ve çenesine estetik müdahaleler yaptırdığını öne sürdü. Bu iddialar üzerine Erener, doğal haliyle çekilmiş makyajsız fotoğraflarını paylaşarak, "Sertab Erener'i seçemedim, bu kadar mı değişir insan..." gibi yorumlara doğrudan cevap verdi.
"Yeni Şarkılar Söylemek Lazım"
Erener, paylaştığı fotoğraflarla birlikte müzikseverlere müjdeli bir haber de verdi. Sanatçı, "Çok yeni şarkı birikti, üçer beşer çıkmaya hazır. Haber edeyim dedim. Her dem albümü devam edecek ama şimdi yeni şarkılar söylemek lazım" notunu düşerek, yakın zamanda yeni şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağının sinyalini verdi. Sertab Erener, bu cesur adımıyla hem müziğine olan bağlılığını hem de eleştirilere karşı duruşunu göstermiş oldu.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.