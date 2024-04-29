Geleneksel Türk Tiyatrosunda devrim Türkiye'nin ilk kadın Hacivat'ı Ayşe Gül Küçüksümbül'ün gösterisi büyüledi

Karaman'da anasınıfı öğretmeni Ayşe Gül Küçüksümbül, Türkiye'nin ilk kadın Hacivat oyuncusu olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Piri Reis Kültür Merkezi'nde sergilediği performans ile izleyen her yaştan insanın beğenisini kazanan Küçüksümbül, bu rolüyle geleneksel Türk gölge oyununa yeni bir soluk getiriyor.

Karanlık Oda, Aydınlık Kariyer

Küçüksümbül'ün Hacivat olma hikayesi, okuldaki bir kütüphane odasının bozuk prizinden dolayı karanlık kalmasıyla başladı. Bu tesadüf, müdürün ve milli eğitim müdürünün dikkatini çekti ve Küçüksümbül'ü sahneye taşıyan serüven böylece başlamış oldu. Kendisi gibi öğretmen olan Mustafa Şahin ile bu yolda ilerleyen Küçüksümbül, ilk gösterisinden sonra çocuklar ve yetişkinler tarafından yoğun ilgi gördü.

Sahne Işıkları Altında Bir İlk

Mustafa Şahin'in de anlattığı gibi, bir velinin hediyesi sayesinde başlayan bu serüven, Küçüksümbül'ün sahneye çıkmasıyla yeni bir boyut kazandı. Sahne aldığı her gösteriyle Karaman'da bu sanatın öncüsü haline gelen ikili, özellikle çocuklar başta olmak üzere herkesin sevgisini kazanmayı başardı. Küçüksümbül ve Şahin, öğretmenlik mesleklerinin yanı sıra sahnede sergiledikleri bu performansla da eğitim ve sanatı bir araya getiriyorlar.

Devamı İçin Heyecanlıyız

Ayşe Gül Küçüksümbül, sahnede aldıkları olumlu tepkiler karşısında duyduğu mutluluğu ve şaşkınlığı dile getirirken, bu başarının devamını getireceklerine olan inancını belirtiyor. Her performans sonrası öğrencilerle fotoğraf çekilme anları, bu etkinliğin sadece bir gösteri olmadığını, aynı zamanda bir topluluk etkinliği olduğunu gösteriyor.