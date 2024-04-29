29 Nis 2024 - 14:12- Olay Entrika G:

Renkli kişiliğiyle bilinen MasterChef Tahsin'in ev turu hayranlarını ikiye böldü

MasterChef yıldızı Tahsin Küçük'ün sürpriz ev turunda beklentileri boşa çıkan iç dekorasyon! hayranlarını ikiye böldü. İşte tüm detaylar...

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Renkli kişiliğiyle bilinen MasterChef Tahsin'in ev turu hayranlarını ikiye böldü mask
Renkli kişiliğiyle bilinen MasterChef Tahsin'in ev turu hayranlarını ikiye böldü
Renkli kişiliğiyle bilinen MasterChef Tahsin'in ev turu hayranlarını ikiye böldü
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Popüler Yarışmacının Sıra Dışı Evi

Tahsin Küçük, hem MasterChef 2021 sezonunda hem de 2023 All Star sezonunda gösterdiği başarılarla adından söz ettirmeyi başardı. Sempatik tavırları ve enerjik kişiliğiyle tanınan Tahsin, son olarak Evrim Akın'ın sunduğu "Evrim Akın'la Ev Gezmesi" programına konuk oldu. İlk kez kişisel yaşam alanını gösteren Tahsin, izleyicilerini evinin kapılarını ardına kadar açarak karşıladı.

Renkli kişiliğiyle bilinen MasterChef Tahsin'in ev turu hayranlarını ikiye böldü

Beklenmedik İç Dekorasyon

Renkli kişiliğiyle öne çıkan Tahsin'in evi, izleyicileri şaşırtacak şekilde sade ve nötr renklerle dekore edilmişti. Gri ve bej tonlarındaki 2+1 evi, açık ve ferah bir yaşam alanı sunuyor. Enerjik yarışma performanslarının aksine, evinin sakin ve minimalist dekorasyonu, Tahsin'in özel hayatındaki farklı bir yönünü ortaya koydu.

Renkli kişiliğiyle bilinen MasterChef Tahsin'in ev turu hayranlarını ikiye böldü

Evinin "Ruhu" Tartışması

Programın yayınlanmasının ardından sosyal medya ve izleyici yorumlarına göre, birçok kişi Tahsin Küçük'ün evinin, sahibinin canlı ve renkli karakteriyle örtüşmediğini düşündü. Eleştiriler genellikle "Evin ruhu yok" ve "Daha renkli bir ev bekliyordum" şeklindeydi. Bu yorumlar, Tahsin'in yarışmada gösterdiği renkli tavırların aksine, evinin oldukça sade olmasıyla ilgili beklentilerin karşılanmadığını gösteriyor.
Renkli kişiliğiyle bilinen MasterChef Tahsin'in ev turu hayranlarını ikiye böldü

Yemekten Uzaklaşma İtirafı

Program sırasında Tahsin, yarışmada geçirdiği uzun süreç nedeniyle, evde yemek yapmaktan uzaklaştığını itiraf etti. Bu durum, yarışmanın stresli ve yoğun temposunun ardından Tahsin'in mutfakta vakit geçirme isteğini nasıl etkilediğini de gözler önüne seriyor.Renkli kişiliğiyle bilinen MasterChef Tahsin'in ev turu hayranlarını ikiye böldü

MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Tahsin Küçük, televizyonda gördüğümüz renkli karakterinin ardındaki sakin yaşam alanını göstererek hayranlarını şaşırttı. Sosyal medyada devam eden tartışmalar, onun bu yeni yüzünün daha çok konuşulacağını işaret ediyor.

# türkiye, Medya

29 Nis 2024 - 14:12 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL