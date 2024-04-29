Eskipazar yolunda yağmurlu havada feci trafik kazası! 3 Kişi yaralandı

Kötü Hava Şartları Kazaya Davetiye Çıkardı

Karabük’te etkili olan yağmur yağışı, yol koşullarını olumsuz etkileyerek tehlikeli hale getirdi. Bolu'nun Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine doğru seyir halinde olan 57 AAR 134 plakalı otomobil, Mermer mevkisinde kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Otomobilin refüje çarparak devrildiği ve bu durumun 3 yaralıya yol açtığı belirtildi.

Kaza Anı ve Sonrası

Edinilen bilgilere göre, 60 yaşındaki sürücü Z.D., yoğun yağmur altında direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önce yol kenarındaki ağaçlara, ardından da bir aydınlatma direğine çarptı. Bu şiddetli çarpma, aracın devrilmesine neden oldu. Araç içerisinde bulunan A.D ve Y.G isimli yolcular da bu kazada yaralandı.

İlk Müdahale ve Hastane Sevki

Olayın hemen ardından diğer sürücüler durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ambulans ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları hastaneye sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili güncel bilgiler alınmaya devam ediyor.