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Eskipazar yolunda yağmurlu havada feci trafik kazası! 3 Kişi yaralandı

Gerede-Eskipazar yolunda, yağmurlu havada meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaygan yolda kontrolünü kaybeden araç ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı.

İhlas Haber Ajansı
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Eskipazar yolunda yağmurlu havada feci trafik kazası! 3 Kişi yaralandı mask
Eskipazar yolunda yağmurlu havada feci trafik kazası! 3 Kişi yaralandı
Eskipazar yolunda yağmurlu havada feci trafik kazası! 3 Kişi yaralandı
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Kötü Hava Şartları Kazaya Davetiye Çıkardı

Karabük’te etkili olan yağmur yağışı, yol koşullarını olumsuz etkileyerek tehlikeli hale getirdi. Bolu'nun Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine doğru seyir halinde olan 57 AAR 134 plakalı otomobil, Mermer mevkisinde kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Otomobilin refüje çarparak devrildiği ve bu durumun 3 yaralıya yol açtığı belirtildi.

Eskipazar yolunda yağmurlu havada feci trafik kazası! 3 Kişi yaralandı

Kaza Anı ve Sonrası

Edinilen bilgilere göre, 60 yaşındaki sürücü Z.D., yoğun yağmur altında direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önce yol kenarındaki ağaçlara, ardından da bir aydınlatma direğine çarptı. Bu şiddetli çarpma, aracın devrilmesine neden oldu. Araç içerisinde bulunan A.D ve Y.G isimli yolcular da bu kazada yaralandı.Eskipazar yolunda yağmurlu havada feci trafik kazası! 3 Kişi yaralandı

İlk Müdahale ve Hastane Sevki

Olayın hemen ardından diğer sürücüler durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ambulans ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları hastaneye sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili güncel bilgiler alınmaya devam ediyor.
# araç, kaza, polis, karabük, otomobil

29 Nis 2024 - 14:41 Karabük/ Eskipazar- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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