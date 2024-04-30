Türkiye'nin Batı Kesimlerinde 30 Nisan Salı Günü Yağış Bekleniyor!

Batı Bölgelerinde Yağışlı Bir Salı Günü

Bolu, Düzce ve Sakarya'da Yağmur Geçişleri

Bolu, Düzce ve Sakarya illerinde 30 Nisan Salı günü yağışlı bir hava bekleniyor. Bolu'da sıcaklıklar 12°C ile 20°C arasında değişirken, Düzce 12°C ile 18°C, Sakarya ise 11°C ile 17°C arasında sıcaklık değerleri öngörülmekte. Bu bölgelerde zaman zaman güçlü yağmur geçişleri yaşanacak.

Kocaeli ve İstanbul'da Yoğun Yağışlar

Kocaeli ve İstanbul, Salı günü sürekli yağışlı bir hava durumu ile karşı karşıya kalacak. Her iki şehirde de hava sıcaklıkları 11°C'den başlayıp 17°C'ye kadar çıkacak. Özellikle İstanbul'da yağışların gün boyu etkili olması bekleniyor.

Karadeniz Sahili Yağmur Altında

Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta hava durumu değişkenlik gösterecek. Karabük'te en düşük 14°C ve en yüksek 22°C olmak üzere yağmur geçişleri görülecek. Bartın parçalı bulutlu bir gün geçirirken, sıcaklıklar 13°C ile 16°C arasında seyredecek. Zonguldak'ta ise 11°C ile 14°C arasında daha serin bir gün ve yağmur geçişleri öngörülüyor.

Ankara'da Kuvvetli Sağanaklar

Ankara, batı bölgelerindeki diğer illere göre daha yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli sağanak yağışlar ile dikkat çekiyor. Başkentte sıcaklıklar 14°C'den başlayıp 24°C'ye kadar yükselecek. Gün boyu sürecek sağanak yağışların yer yer etkili olması bekleniyor.

30 Nisan Salı - Hava Durumu

Bolu: Yağmur geçişli, en düşük 12°C, en yüksek 20°C

Düzce: Yağmur geçişli, en düşük 12°C, en yüksek 18°C

Sakarya: Yağmur geçişli, en düşük 11°C, en yüksek 17°C

Kocaeli: Yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 17°C

Karabük: Yağmur geçişli, en düşük 14°C, en yüksek 22°C

Bartın: Parçalı bulutlu, en düşük 13°C, en yüksek 16°C

Zonguldak: Yağmur geçişli, en düşük 11°C, en yüksek 14°C

Ankara: Sağanak yağışlı, en düşük 14°C, en yüksek 24°C

İstanbul: Yağışlı, en düşük 14°C, en yüksek 17°C