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Bolu'nun doğal güzelliklerine ücretsiz yolculuk başlıyor!

Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz doğa etkinlikleri 8 Mayıs’ta başlıyor! Seben, Kıbrıscık, Mudurnu ve Göynük’teki tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmek için şimdi kaydolun. Unutulmaz bir deneyim sizleri bekliyor…

Sadiye Dura
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Bolu'nun doğal güzelliklerine ücretsiz yolculuk başlıyor! mask
Bolu'nun doğal güzelliklerine ücretsiz yolculuk başlıyor!
Bolu'nun doğal güzelliklerine ücretsiz yolculuk başlıyor!
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Bolu Belediyesi, doğa severlere unutulmaz bir fırsat sunuyor! 8 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak olan ve "Bilmeyen, görmeyen kalmasın" sloganıyla yola çıkılan ücretsiz doğa etkinlikleri, bölgenin en güzel ilçelerinde doğa tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Seben, Kıbrıscık, Mudurnu ve Göynük ilçeleri, tarihi ve doğal güzellikleriyle katılımcılara açılacak.

Etkinliklere kimler katılabilir? Katılım şartları neler?

18 ile 65 yaş arasında olan herkes bu etkinliklere katılma hakkına sahiptir. Bu gezilerde katılımcılar, ilçe merkezlerini ve çevresindeki doğal güzellikleri keşfetme şansı bulacaklar. Kıbrıscık Dağ Evleri, Seben Solaklar Kaya Evleri gibi doğayla iç içe yaşam alanları ve Mudurnu Tarihi Çarşı gibi kültürel zenginlikler bu turların rotasında yer alacak.

Bolu'nun doğal güzelliklerine ücretsiz yolculuk başlıyor!

Ücretsiz hizmetlerle tam gün doğa içinde bir deneyim

Bolu Belediyesi tarafından sunulan bu etkinlikler, katılımcılara ücretsiz ulaşım, yiyecek ve içecek gibi olanaklar sağlayarak gün boyu konforlu bir deneyim sunuyor. Sabah 09.00'da Bolu Belediyesi önünden başlayacak olan geziler, akşam 17.00'de sona erecek. Bu organizasyon, doğaseverlere Bolu'nun doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Profesyonel rehberler eşliğinde doğa ve kültür turu

Geziler sırasında, bölgenin doğası ve tarihi hakkında bilgi sahibi profesyonel rehberler eşlik edecek. Bu rehberler, Göynük Çubuk Gölü gibi doğal alanlar ve ilçelerin tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgiler verecek. Katılımcılar, bu sayede Bolu'nun kültürel ve doğal mirasını daha derinlemesine öğrenme şansı elde edecekler.Bolu'nun doğal güzelliklerine ücretsiz yolculuk başlıyor!

Başvuru nasıl yapılır? Etkinlik takvimi nedir?

Doğa etkinliklerine katılmak isteyenler, Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne hafta içi mesai saatleri içinde şahsen başvuruda bulunarak kayıt yaptırabilirler. Başvurular zaten başlamış durumda ve etkinlikler, 1 Aralık 2024 tarihine kadar her Çarşamba ve Perşembe günleri devam edecek.

Bu etkinlik serisi, doğaseverlere Bolu'nun eşsiz doğasını keşfetme ve tarihi yerlerini ziyaret etme imkanı sunuyor. Bolu Belediyesi'nin bu cömert teklifini değerlendirerek, doğayla baş başa kaliteli zaman geçirmek isteyen herkes bu fırsattan yararlanmalı. Şimdi başvurun ve Bolu'nun doğal güzelliklerini keşfedin!

# doğa, ziyaret, mudurnu, bolu belediyesi

29 Nis 2024 - 19:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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