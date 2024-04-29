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Sakarya’da konut suyuna %20 İndirim; Bolu vatandaşları da benzer adım bekliyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, seçim sonrası konut suyunda yüzde 20 indirim uygulayacaklarını duyurdu. Bolu halkı da bu adımın ardından benzer bir indirimin Bolu Belediyesi tarafından yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı.

Arzu Sarı
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Sakarya’da konut suyuna %20 İndirim; Bolu vatandaşları da benzer adım bekliyor mask
Sakarya’da konut suyuna %20 İndirim; Bolu vatandaşları da benzer adım bekliyor
Sakarya’da konut suyuna %20 İndirim; Bolu vatandaşları da benzer adım bekliyor
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Sakarya’da Su Fiyatlarında Sevindirici İndirim

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, göreve geldikten sonraki ilk icraat olarak, konutlarda kullanılan su için yüzde 20 oranında bir indirim yapılacağını açıkladı. Bu indirim, ilk meclis toplantısının ardından resmi olarak yürürlüğe girecek ve vatandaşların yararına olacak.

Sakarya’da konut suyuna %20 İndirim; Bolu vatandaşları da benzer adım bekliyor

Bolu Halkı da Benzer İndirim Bekliyor

Başkan Alemdar’ın indirim açıklamasının ardından, komşu şehir Bolu’daki vatandaşlar da, kendi belediye başkanlarından benzer bir adım atmasını umuyor. Bolu’da seçim öncesinde yapılan su indirimlerine ek olarak daha fazla indirim yapılması bekleniyor.

Sakarya’da Mayıs Ayından İtibaren İndirimli Su

Yusuf Alemdar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (SASKİ) tarafından sunulan su hizmetlerinde Mayıs ayından itibaren indirimli tarifelerin uygulanacağını belirtti. Bu indirim, yalnızca konutlarda kullanılan su için geçerli olacak ve yaklaşık 1 milyon Sakaryalı bu indirimden faydalanacak.Sakarya’da konut suyuna %20 İndirim; Bolu vatandaşları da benzer adım bekliyor

“Suyumuzu Uygun Fiyata Sunmayı Hedefliyoruz”

Başkan Alemdar, su indirimi kararını şehrin refah seviyesini artırmak amacıyla aldıklarını vurguladı. Sakaryalıların Türkiye'nin en kaliteli sularından birini tükettiğini belirten Alemdar, bu indirimle suyun daha uygun fiyatla sunulmasını hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, suyu en uygun fiyata sunan belediyelerden biri olma hedeflerinin altını çizdi.

Sakarya Belediyesi’nden Devam Eden Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler

Başkan Alemdar, Sakarya’nın doğal ve sosyal imkanlarını vatandaşların hizmetine sunmayı sürdüreceklerini de ekledi. Ekonomik ve sosyal yaşamda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak adımların atılacağına dair güvence verdi.

Yusuf Alemdar’ın açıklamaları, Sakarya halkını memnun ederken, benzer politikaların diğer şehirlerde de uygulanması yönünde beklentileri artırdı. Bolu halkı ise kendi belediye başkanlarından su fiyatları konusunda adil ve vatandaş dostu kararlar beklemeye devam ediyor.

# türkiye, başkan, seçim, belediye

29 Nis 2024 - 20:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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