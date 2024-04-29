Sakarya’da konut suyuna %20 İndirim; Bolu vatandaşları da benzer adım bekliyor

Sakarya’da Su Fiyatlarında Sevindirici İndirim

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, göreve geldikten sonraki ilk icraat olarak, konutlarda kullanılan su için yüzde 20 oranında bir indirim yapılacağını açıkladı. Bu indirim, ilk meclis toplantısının ardından resmi olarak yürürlüğe girecek ve vatandaşların yararına olacak.

Bolu Halkı da Benzer İndirim Bekliyor

Başkan Alemdar’ın indirim açıklamasının ardından, komşu şehir Bolu’daki vatandaşlar da, kendi belediye başkanlarından benzer bir adım atmasını umuyor. Bolu’da seçim öncesinde yapılan su indirimlerine ek olarak daha fazla indirim yapılması bekleniyor.

Sakarya’da Mayıs Ayından İtibaren İndirimli Su

Yusuf Alemdar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (SASKİ) tarafından sunulan su hizmetlerinde Mayıs ayından itibaren indirimli tarifelerin uygulanacağını belirtti. Bu indirim, yalnızca konutlarda kullanılan su için geçerli olacak ve yaklaşık 1 milyon Sakaryalı bu indirimden faydalanacak.

“Suyumuzu Uygun Fiyata Sunmayı Hedefliyoruz”

Başkan Alemdar, su indirimi kararını şehrin refah seviyesini artırmak amacıyla aldıklarını vurguladı. Sakaryalıların Türkiye'nin en kaliteli sularından birini tükettiğini belirten Alemdar, bu indirimle suyun daha uygun fiyatla sunulmasını hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, suyu en uygun fiyata sunan belediyelerden biri olma hedeflerinin altını çizdi.

Sakarya Belediyesi’nden Devam Eden Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler

Başkan Alemdar, Sakarya’nın doğal ve sosyal imkanlarını vatandaşların hizmetine sunmayı sürdüreceklerini de ekledi. Ekonomik ve sosyal yaşamda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak adımların atılacağına dair güvence verdi.

Yusuf Alemdar’ın açıklamaları, Sakarya halkını memnun ederken, benzer politikaların diğer şehirlerde de uygulanması yönünde beklentileri artırdı. Bolu halkı ise kendi belediye başkanlarından su fiyatları konusunda adil ve vatandaş dostu kararlar beklemeye devam ediyor.