Türk siyasetinin 2 lideri artık yok…

Altılı Masa'nın oluşumu ve Millet İttifakı'na dönüşümü

12 Şubat 2022'de Türkiye siyasetinde yeni bir sayfa açıldı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nden oluşan Altılı Masa, Türkiye'nin siyasi yapısında önemli bir aktör haline geldi. 2023 başlarında, bu ittifak Millet İttifakı olarak yeniden isimlendirildi ve 30 Ocak'ta, kamuoyuna Ortak Politikalar Mutabakat Metni sunuldu.

İYİ Parti'nin içindeki dalgalanmalar ve yeniden birleşme

İYİ Parti, 2023 Mart başında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleme konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Altılı Masa'dan ayrıldı. Ancak bu ayrılık uzun sürmedi ve parti, 6 Mart'ta tekrar masa ile birleşerek adaylığı destekleme kararı aldı. Bu durum, siyasi istikrarda önemli bir rol oynadı.

2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri

14 Mayıs 2023'te gerçekleşen seçimler, Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir yere sahip oldu. Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda %49,50 oy alarak, Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında keskin bir rekabet sergiledi. İlk turda gerekli olan %50 +1 oy oranı sağlanamayınca, seçimler 28 Mayıs'ta ikinci tura taşındı ve Erdoğan, %52,18 ile zafer kazandı.

CHP'de liderlik değişimi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP'de önemli bir değişim yaşandı. 13 yıl boyunca genel başkanlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine, partinin 38. Olağan Kurultayı'nda Manisa Milletvekili Özgür Özel seçildi. Özel'in liderliğinde CHP, yeni bir strateji ve dinamikle ilerleme yoluna girdi.

İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi sona erdi

İYİ Parti'nin kurucusu ve lideri Meral Akşener, partisinin 5. Olağanüstü Kurultayında liderlik için yeniden aday olmadığını açıkladı. Bu karar, partinin yeni genel başkanı olarak Müsavat Dervişoğlu'nun seçilmesiyle neticelendi. Akşener'in bu adımı, partide yeni bir liderlik anlayışının başlangıcı oldu.

Bu dönemde yaşanan lider değişiklikleri ve ittifaklar, Türkiye'nin siyasi manzarasını derinden etkiledi. Yeni liderler ve yeniden şekillenen ittifaklar, seçmen beklentileri ve ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklar karşısında stratejilerini yeniden değerlendirme sürecine girdi. Bu süreç, Türkiye'nin siyasi geleceğine dair önemli ipuçları sunuyor ve gelecek seçimlerde nasıl bir tablo ile karşılaşılacağını belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor.