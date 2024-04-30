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Bolu'da üzüm yetiştirmek artık hayal değil: -35 Dereceye dayanıklı üzüm çeşitleri yolda!

Bolu'nun soğuk iklimine meydan okuyacak, eksi 35 dereceye kadar dayanıklı yeni üzüm çeşitleri, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Mustafa Alişarlı’nın kadrosunun bulunduğu Ondokuz Mayıs Üniversitesi projesiyle yakında bağlarda yerini alacak.

Sadiye Dura
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Bolu'da üzüm yetiştirmek artık hayal değil: -35 Dereceye dayanıklı üzüm çeşitleri yolda!
Bolu'da üzüm yetiştirmek artık hayal değil: -35 Dereceye dayanıklı üzüm çeşitleri yolda!
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Bolu'nun soğuk kışlarına rağmen, bundan sonra üzüm bağları yeşerebilir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Köse'nin liderliğinde yürütülen bir proje, üzüm çeşitlerinin eksi 35 dereceye kadar dayanıklı hale getirilmesini amaçlıyor. Bu proje, Bolu da dahil olmak üzere, Erzurum, Kars ve Ardahan gibi sert kış iklimine sahip bölgelerde bile üzüm yetiştiriciliğinin kapılarını aralayacak.

Bolu'da üzüm yetiştirmek artık hayal değil: -35 Dereceye dayanıklı üzüm çeşitleri yolda!

Soğuk İklimlere Meydan Okuyan Üzüm Çeşitleri

Doç. Dr. Bülent Köse'nin üzerinde çalıştığı proje, kış soğuklarına karşı hassas olan 'vitis vinifera L.' türüne mensup kültür asmalarını, eksi 35 dereceye kadar dayanıklı hale getirmeyi hedefliyor. Bolu gibi sert kışların yaşandığı bölgelerde üzüm yetiştirmek, bu proje sayesinde mümkün hale gelecek.Bolu'da üzüm yetiştirmek artık hayal değil: -35 Dereceye dayanıklı üzüm çeşitleri yolda!

Bolu'da Üzüm Bağları Yeşerecek

Kültür asması çeşitlerinin çoğunluğu kış soğuklarına dayanamıyor, bu da Bolu gibi soğuk-karasal iklimlerde üzüm yetiştirmeyi bir sorun haline getiriyor. Avrupa asmaları, eksi 15 ila eksi 25 derece arasındaki sıcaklıklarda don zararına uğrayabiliyor. Bolu'nun soğuk iklimine uygun yeni üzüm çeşitleri, zahmetli ve masraflı olan mevcut üretim yöntemlerinin yerini alacak gibi görünüyor.

Bolu ve Türkiye İçin Ekonomik Kazanç

Bolu ve diğer illerde üzüm yetiştiriciliğinin önündeki bu engel, hem ekonomik kayıpları önleyecek hem de üzüm yetiştiriciliği için yeni bir dönem başlatacak. Bu, özellikle deprem mağdurlarının yaşadığı Bolu gibi yerlerde yerel ekonomi için yeni bir can suyu olacak.Bolu'da üzüm yetiştirmek artık hayal değil: -35 Dereceye dayanıklı üzüm çeşitleri yolda!

-35 Dereceye Dayanıklı Üzüm Çeşitleri Bolu'da Yetişecek

Doç. Dr. Bülent Köse'nin yürüttüğü proje, Bolu ve benzeri iklim şartlarına sahip iller için hayati bir öneme sahip. Özellikle 2021 Şubat ayında Bolu'da eksi 30 dereceye kadar düşen sıcaklıklar göz önüne alındığında, bu tür yenilikçi tarım projelerinin değeri daha da artıyor.

Bolu'nun Soğuklarına Dayanıklı Üzüm

Kuzey Amerika kökenli, eksi 40 dereceye kadar dayanıklı vitis riparia üzüm çeşitleriyle yapılan melezlemeler sonucu, Bolu'nun kış şartlarına uygun yeni üzüm çeşitleri geliştirilmekte. Ayrıca, ilkbahar geç donlarının meydana getirdiği ekonomik kayıpların azaltılması da proje hedefleri arasında yer alıyor.

 

# türkiye, avrupa

30 Nis 2024 - 07:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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