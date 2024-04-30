30 Nis 2024 - 08:00- Gündem G:

Göynük'te çöpte bulunan zavallı köpek hayata döndürüldü

Bolu'nun Göynük ilçesinde, açlıktan ölmek üzereyken çöpte bulunan bir köpek, yerel halkın dikkati ve duyarlılığı sayesinde kurtarıldı. Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hızla müdahale edilen köpek hayata döndü. Zavallı köpeğin yaşam savaşı, birçok insanın yüreğini sızlattı ve yardım eli uzatanlar için bir umut kaynağı haline geldi.

Göynük'te çöpte bulunan zavallı köpek hayata döndürüldü
Göynük'te çöpte bulunan zavallı köpek hayata döndürüldü
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Bolu'nun Göynük ilçesinde çöpte bulunan ve ölümle burun buruna olan bir köpek, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Acil müdahale

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri ekibi, köpeği bulduğu anda onun hayatta kalabilmesi için gerekli tüm ilk yardım müdahalelerini gerçekleştirdi. Açlıkla mücadele eden köpek önce güçlendirici besinlerle karnı doyuruldu, ardından enfeksiyon ve diğer sağlık problemleri için ilaç tedavisi başlatıldı.

Göynük'te çöpte bulunan zavallı köpek hayata döndürüldü

Bolu Hayvan Hastanesinde sürdürülen tedavi

İlk müdahalenin ardından köpek, Bolu Hayvan Hastanesine nakledildi. Burada, veterinerler tarafından yoğun bir enfeksiyonla mücadele eden köpeğe yönelik kapsamlı bir antibiyotik tedavisi uygulanmaya başlandı. Hastanede gözetim altında tutulan köpek, yemek yeme alışkanlıklarında ve genel sağlık durumunda gözle görülür iyileşmeler kaydetti.Göynük'te çöpte bulunan zavallı köpek hayata döndürüldü

Figen Varlık ve ekibinin gösterdiği özveri

Veteriner İşleri Müdürü Figen Varlık'ın liderliğindeki ekip, köpeğin kurtarılması ve iyileştirilmesi sürecinde büyük bir özveri gösterdi. Bu süreçteki çabaları, hayvan severler ve yerel topluluk tarafından büyük takdir topladı. Figen Varlık ve ekibine yönelik teşekkürler, onların hayvanlara olan sevgi ve bağlılığının bir göstergesi oldu.

Toplumun hayvanlara karşı sorumluluğu

Bu olay, toplumun hayvanlara karşı olan sorumluluklarını hatırlatan ve her canlının yaşam hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan bir vakadır. Göynük'te yaşanan bu kurtarma operasyonu, hayvan haklarına dair toplumsal farkındalığın artırılması açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir.Göynük'te çöpte bulunan zavallı köpek hayata döndürüldü

Umut veren bir iyileşme hikayesi

Kurtarılan köpek, tedavi sürecinde gösterdiği direnç ve iyileşme ile diğer terkedilmiş veya yaralı hayvanlar için bir umut ışığı olmuştur. Bu başarı hikayesi, hayvan hakları konusunda toplumsal bilinci güçlendirmeye ve daha fazla hayvanın kurtarılmasına katkıda bulunabilir.

# tedavi, bolu belediyesi

30 Nis 2024 - 08:00 - Gündem

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