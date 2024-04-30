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Bolu'da 9,5 yaşındaki Emre Özan yağmur altında cesurca yürüdü

Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Turizm ve Tanıtım Birimi tarafından düzenlenen Gölcük ile Çamyayla Köyü arasındaki 18 kilometrelik doğa yürüyüşü, yağışlı hava koşullarına rağmen gerçekleşti. Başlangıçta 60 katılımcının beklenildiği etkinlik, hava durumunun olumsuzluğu nedeniyle 39 kişiyle sınırlı kaldı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu'da 9,5 yaşındaki Emre Özan yağmur altında cesurca yürüdü mask
Bolu'da 9,5 yaşındaki Emre Özan yağmur altında cesurca yürüdü
Bolu'da 9,5 yaşındaki Emre Özan yağmur altında cesurca yürüdü
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Bolu, Gölcük - Çamyayla Köyü parkurunda düzenlenen 18 km'lik doğa yürüyüşüne yağmur engel olamadı. Etkinlik, genç yürüyüşçü Emre Özan'ın cesareti ve kararlılığı ile öne çıktı, zorlu koşullar altında ilham verici bir performans sergileyerek diğer katılımcılara örnek oldu.

Bolu'da 9,5 yaşındaki Emre Özan yağmur altında cesurca yürüdü

Zorlu hava koşullarına rağmen azimli yürüyüş

Yürüyüş günü Bolu'da sisli ve yağmurlu bir hava hakimdi. Aralıksız yağan yağmur, parkurun zorluk derecesini artırdı, özellikle orman içi geçişlerdeki yapraklarla örtülü, taşlık ve kaygan patikalar, yürüyüşçüler için ekstra bir meydan okuma sundu. Ancak bu durum, doğa severlerin hevesini kırmaya yetmedi ve yürüyüşçüler rotalarını tamamlamak için kararlılıkla ilerledi.

Bolu'da 9,5 yaşındaki Emre Özan yağmur altında cesurca yürüdü

Yürüyüşün yıldızı Emre Özan

Yürüyüşün en dikkat çekici katılımcısı, babasıyla birlikte etkinliğe katılan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi 9,5 yaşındaki Emre Özan oldu. Emre, zorlu hava koşullarına ve kaygan patikalara rağmen gösterdiği dayanıklılıkla herkes için bir ilham kaynağı oldu. Genç yürüyüşçü, herhangi bir zorluk karşısında gösterdiği cesaret ve kararlılıkla etkinliğin kahramanı haline geldi.

Bolu'da 9,5 yaşındaki Emre Özan yağmur altında cesurca yürüdü

Emre'nin ilham veren performansı

Emre'nin yürüyüş boyunca gösterdiği performans, özellikle zorlu ve sulu yollarda dikkat çekiciydi. Yağmur altında sürekli ilerleyen Emre, kaygan yokuşlarda bile güçlük çekmeden yürüdü. Bu performans, hem katılımcılara hem de organizatörlere gençlerin ne kadar yetenekli ve dayanıklı olabileceğini gösterdi.Bolu'da 9,5 yaşındaki Emre Özan yağmur altında cesurca yürüdü

Etkinliğin toplumsal etkisi ve spor bilincinin artırılması

Bu tür etkinlikler, katılımcıların doğa ile iç içe olmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda toplumda spor ve doğa bilincinin artırılmasına yardımcı oluyor. Bolu Belediyesi'nin düzenlediği bu yürüyüş, özellikle gençler arasında doğa sporlarına olan ilgiyi teşvik ediyor ve onlara fiziksel aktivitelerle doğayı keşfetme fırsatı sunuyor.Bolu'da 9,5 yaşındaki Emre Özan yağmur altında cesurca yürüdü

Geleceğin yürüyüşçüleri için bir örnek

Emre Özan'ın bu etkinlikte gösterdiği performans, genç nesillere açık havada vakit geçirmenin ve doğayla bağ kurmanın önemini vurguluyor. Ayrıca, Emre'nin hikayesi, zorlu hava koşullarında bile doğa yürüyüşlerinin keyifli ve öğretici olabileceğini kanıtlıyor.

# doğa, spor, bolu belediyesi

30 Nis 2024 - 09:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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