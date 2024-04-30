Batı Karadeniz başta olmak üzere Bolu, Ankara, Kırıkkale illerine hizmet veriyor

Batı Karadeniz bölgesindeki Bolu başta olmak üzere, Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Kırıkkale illeri, Etlik Veteriner Kontrol Merkez Enstitüsü'nün sunduğu hayvan sağlığı hizmetlerinden yararlanıyor. Bu kapsamlı hizmet ağıyla enstitü, bölge çiftçilerinin ve hayvan sağlığı sektörünün güvencesi olmaya devam ediyor.

Bakan Yumaklı’dan Batı Karadeniz’e Özel İlgi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu özel bölgeye hizmet veren ve zoonoz hastalıkların teşhisinden tedavisine kadar hayati rol oynayan Etlik Veteriner Kontrol Merkez Enstitüsü'nü ziyaret etti. Ziyareti, 27 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü vesilesiyle gerçekleştirdi ve bu ziyarette hayvan hastalıklarıyla mücadelenin önemini vurguladı.

Batı Karadeniz’in Hayvan Sağlığındaki Merkezi

Buğday ambarı olarak da bilinen Batı Karadeniz'in dokuz iline hizmet veren Etlik Veteriner Kontrol Merkez Enstitüsü, asırlık tecrübesi ve dünya çapında tanınan akreditasyonuyla dikkat çekiyor. 19 laboratuvarıyla, hayvan hastalıkları teşhisi konusunda ülke genelindeki çiftçilere hizmet sunmanın yanı sıra, uluslararası taleplere de cevap veriyor. Doping testleri ve hayvan hastalıkları ile ilgili analizler burada yapılıyor ve uluslararası bir referans merkezi konumunda.

Bolu’nun Dahil Olduğu Bölgede Hayvan Sağlığına Tam Destek

Bu merkez, Bolu ve çevre illerdeki hayvan sağlığı konusunda yaşanan gelişmelerde öncü rol oynuyor. Yılda 700 binden fazla test ve analizle, hem bölgedeki hem de uluslararası düzeydeki hayvan hastalıklarıyla mücadelede etkin bir konumda. Covid-19 pandemisi sırasında da önemli destekler sağlayan enstitü, olası zoonotik hastalık salgınlarında da kritik bir rol üstleniyor.

Asırlık Bir Mirasın Devamı

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Enstitüsü, Kurtuluş Savaşı sırasında Eskişehir'den başlayarak Ankara ve Kırşehir üzerinden Etlik'e ulaşan ve bugün 19 laboratuvar ile destek üniteleriyle faaliyet gösteren bir geçmişe sahip. İlk olarak Sığır Vebası Serum Üretimi Kurumu olarak kurulan enstitü, gelişimini sürdürerek günümüzde uluslararası standartlarda bir merkez haline gelmiştir.

Bolu ve Bölge İlleri İçin Hayati Öneme Sahip

Enstitü, Bolu ve bölge illerinin hayvan sağlığı ve zoonotik hastalıklarla ilgili ihtiyaçlarını karşılarken, özellikle Antraks, Tüberküloz ve Viral hastalıklar için aşı üretimi gibi alanlarda öncü rol oynuyor. Bölgedeki hayvan sahibi vatandaşlar ve sağlık çalışanları için vazgeçilmez bir kaynak olan enstitü, buğday tarımının yaygın olduğu bir bölge olan Batı Karadeniz için hayvan sağlığı açısından stratejik bir öneme sahip.

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Enstitüsü, sağlamakta olduğu bu üst düzey hizmetlerle, Batı Karadeniz bölgesinin ve Türkiye'nin hayvan sağlığı konusundaki gereksinimlerini karşılamaya devam ediyor ve hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde hayvan hastalıklarıyla mücadelede önemli bir yer tutuyor.