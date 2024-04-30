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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Bolu çiftçilerine 32,4 milyon TL

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin tarım altyapısını güçlendirmek ve çiftçilerin yükünü hafifletmek amacıyla Bolu'daki çiftçilere 32 milyon 368 bin 900 TL tutarında buzağı desteği sağladı. 2023 yılının ilk yarısında başlatılan bu destekler, 26 Nisan itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Bolu çiftçilerine 32,4 milyon TL mask
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Bolu çiftçilerine 32,4 milyon TL
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Bolu çiftçilerine 32,4 milyon TL
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Küresel düzeyde tarımın stratejik öneminin artmasıyla birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin gıda güvenliğini sağlamak ve üretim sürekliliğini korumak adına çiftçilere yönelik mali desteklerini sürdürüyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli üreticilere sağlanan bu destekler, onların ekonomik olarak güçlenmelerini desteklemekte ve tarımsal faaliyetlerinin genişlemesine zemin hazırlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Bolu çiftçilerine 32,4 milyon TL

Bolu'da buzağı yetiştiriciliğine destek

Bolu merkez ve ilçelerinde toplamda 26.072 buzağı için sağlanan destekler, 6312 yetiştiriciye ulaşıyor.  Bu finansal katkılar, çiftçilerin hayvan bakım giderlerini büyük ölçüde azaltıyor. ve kaliteli üretim yapmalarını teşvik ediyor.Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Bolu çiftçilerine 32,4 milyon TL

Detaylı ödeme takvimi

Buzağı destek ödemeleri, çiftçilerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre belirlenen tarihlerde yapılıyor. "0" hanesine sahip çiftçiler için ödemeler 26 Nisan saat 18.00'de, "2-4" haneli çiftçiler için 3 Mayıs saat 18.00'de ve "6-8" haneli çiftçiler için ise 10 Mayıs saat 18.00'de gerçekleştirilecek.Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Bolu çiftçilerine 32,4 milyon TL

Devlet desteğinin önemi

Bölgedeki çiftçiler, devlet tarafından sağlanan mali desteğin üretim maliyetlerini azaltma ve hayvancılık kalitesini artırma konusunda büyük bir fayda sağladığını ifade ediyor. Bu destekler, özellikle zorlu ekonomik şartlar altında çiftçilere büyük bir moral kaynağı oluyor.Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Bolu çiftçilerine 32,4 milyon TL

Tarım Bakanlığı'nın geleceğe yönelik hedefleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye tarım sektörünü modernize etme ve çiftçilere daha fazla destek sağlama konusunda kararlı. Bakanlık, genç çiftçileri özellikle teşvik ederek, gelecek nesiller için sürdürülebilir ve güvenilir gıda sistemlerinin temellerini atmayı hedefliyor.

# destek, türkiye, nisan

30 Nis 2024 - 11:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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