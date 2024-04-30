Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Bolu çiftçilerine 32,4 milyon TL

Küresel düzeyde tarımın stratejik öneminin artmasıyla birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin gıda güvenliğini sağlamak ve üretim sürekliliğini korumak adına çiftçilere yönelik mali desteklerini sürdürüyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli üreticilere sağlanan bu destekler, onların ekonomik olarak güçlenmelerini desteklemekte ve tarımsal faaliyetlerinin genişlemesine zemin hazırlıyor.

Bolu'da buzağı yetiştiriciliğine destek

Bolu merkez ve ilçelerinde toplamda 26.072 buzağı için sağlanan destekler, 6312 yetiştiriciye ulaşıyor. Bu finansal katkılar, çiftçilerin hayvan bakım giderlerini büyük ölçüde azaltıyor. ve kaliteli üretim yapmalarını teşvik ediyor.

Detaylı ödeme takvimi

Buzağı destek ödemeleri, çiftçilerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre belirlenen tarihlerde yapılıyor. "0" hanesine sahip çiftçiler için ödemeler 26 Nisan saat 18.00'de, "2-4" haneli çiftçiler için 3 Mayıs saat 18.00'de ve "6-8" haneli çiftçiler için ise 10 Mayıs saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

Devlet desteğinin önemi

Bölgedeki çiftçiler, devlet tarafından sağlanan mali desteğin üretim maliyetlerini azaltma ve hayvancılık kalitesini artırma konusunda büyük bir fayda sağladığını ifade ediyor. Bu destekler, özellikle zorlu ekonomik şartlar altında çiftçilere büyük bir moral kaynağı oluyor.

Tarım Bakanlığı'nın geleceğe yönelik hedefleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye tarım sektörünü modernize etme ve çiftçilere daha fazla destek sağlama konusunda kararlı. Bakanlık, genç çiftçileri özellikle teşvik ederek, gelecek nesiller için sürdürülebilir ve güvenilir gıda sistemlerinin temellerini atmayı hedefliyor.