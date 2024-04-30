Türkiye’de durum felaket, eme Karadeniz bölgesinde resmen faciaya dönüşmek üzere; Acil eylem gerekiyor!

Günümüz dünyasında önemli bir sağlık krizine dönüşmüş durumda ve Avrupa'da her üç kişiden ikisi bu sağlık sorunuyla karşı karşıya. Ancak bu sorun Türkiye'de daha da ciddi boyutlara ulaşmış görünüyor. Sağlıklı yaşamın önemi her geçen gün daha fazla vurgulanırken, Türkiye'nin obezite ile mücadelesindeki durumu endişe verici seviyelere ulaştı.

Bilim İnsanları Obeziteyi Masaya Yatırdı

Kocaeli Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 4. Preoperatif Protein Kalori Kısıtlama Sempozyumu, obezitenin önlenmesi ve tedavi yöntemleri üzerine odaklanan dünyanın dört bir yanından gelen 15 bilim insanını ağırladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Harvard Üniversitesi'nden gelen Uzman Doktor Furkan Burak, Türkiye'nin obezite oranlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye Avrupa'nın obezite haritasında üst sıralarda

Doktor Furkan Burak'ın verdiği bilgiye göre, Türkiye Avrupa'nın obezite oranı en yüksek ülkesi konumunda. Çocukluk çağı obezitesinin %20'lere varan oranlarıyla bu durum gelecek nesiller için de ciddi endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Obezitenin yol açtığı sağlık problemleri, insan ömrüne ve yaşam kalitesine etkileri masaya yatırılarak, konferansta bu konuda yapılan en yeni araştırmalar paylaşıldı.

Küresel Bilim İnsanları Kocaeli'de Buluştu

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk'ün ifadesine göre, bu sempozyumla amacımız; ameliyat öncesi protein ve kalori kısıtlamasının yaşlanmayı nasıl etkilediği ve sağlık üzerindeki olumlu etkilerini incelemek. Harvard'dan ve Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinden uzmanların bu alandaki bulgularını aktarmaları, uluslararası iş birliklerimizin bir göstergesi olarak da önem taşıyor. Bilim dünyasıyla bağlarımızı güçlendirerek, hem ülkemizi hem de üniversitemizi bilim haritasında daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz.

Yeni Araştırmalar Işığında Obeziteyle Mücadele

Sempozyumda, protein ve kalori kısıtlamasının insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine yapılan yeni çalışmalar ve bu çalışmaların insan üzerinde test edilmeye başlanacağı müjdelenirken, Harvard Tıp Fakültesi'nden Doktor Furkan Burak da, Türkiye'de ve dünyada yapılan bilimsel çalışmaların birleştirilerek, obezite gibi küresel sorunlara çözümler üretme konusunda yapılan çabaları vurguladı.

Sağlık Sektöründen Güncel Yaklaşımlar

Kocaeli Üniversitesi'nin bu önemli sempozyumu, doktorlar ve diyetisyenler başta olmak üzere sağlık sektörünün önde gelen isimlerine ev sahipliği yaptı. Sempozyumda, obeziteye karşı alınması gereken önlemler, tedavi yöntemleri ve beslenme alışkanlıklarının nasıl düzenlenmesi gerektiği gibi konular ele alındı.

Sonuç ve Eylem Çağrısı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın obeziteyle mücadelesinde sempozyum, alınması gereken acil önlemler ve uygulanması gereken stratejiler konusunda bir uyanış sağladı. Bilim insanları, obezitenin yol açtığı sorunlara dikkat çekmek ve toplumu bu konuda bilinçlendirmek için bir araya geldi. Bu çabalar, Türkiye'nin sağlık haritasında pozitif bir değişim yaratma yolunda atılan adımların sadece başlangıcı olarak görülüyor.