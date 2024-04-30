İhale iptal ilanı Gerede Belediyesi parke ve bordür Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

İHALE İPTAL İLANI
GEREDE BELEDİYESİ PARKE VE BORDÜR
GEREDE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GEREDE BELEDİYESİ PARKE VE BORDÜR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
İhale Kayıt Numarası
:
2024/537072
1- İdarenin
a) Adresi
:
KİTİRLER MAH. E.HÜKÜMET SK. NO:2 14900 GEREDE/BOLU
b) Telefon ve faks numarası
:
3743116700 - 3743116703
c) Elektronik posta adresi
:
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
:
26.04.2024 - 5103
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
:
Gerede Medyatakip Gazetesi-www.boluolay.com - 26.04.2024
3- İhale İptal Tarihi
:
26.04.2024
4- İptal nedeni veya nedenleri
İhalenin Niteliğinin veya Miktarının Değişmesi Nedeniyle
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.