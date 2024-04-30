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İhale iptal ilanı Gerede Belediyesi parke ve bordür Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

İHALE İPTAL İLANI GEREDE BELEDİYESİ PARKE VE BORDÜR GEREDE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GEREDE BELEDİYESİ PARKE VE BORDÜR ihalesi , 4734 sayılı K...

İhale iptal ilanı Gerede Belediyesi parke ve bordür Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mask
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İHALE İPTAL İLANI

GEREDE BELEDİYESİ PARKE VE BORDÜR

GEREDE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


GEREDE BELEDİYESİ PARKE VE BORDÜR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası

:

2024/537072

1- İdarenin

a) Adresi

:

KİTİRLER MAH. E.HÜKÜMET SK. NO:2 14900 GEREDE/BOLU

b) Telefon ve faks numarası

:

3743116700 - 3743116703

c) Elektronik posta adresi

:

[email protected]

2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

26.04.2024 - 5103

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :

:

Gerede Medyatakip Gazetesi-www.boluolay.com - 26.04.2024

3- İhale İptal Tarihi

:

26.04.2024

4- İptal nedeni veya nedenleri

İhalenin Niteliğinin veya Miktarının Değişmesi Nedeniyle

 

# ilangovtr

#ilangovtr

Basın No ILN02024078

30 Nis 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar

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