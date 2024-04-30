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Boluspor – Manisa FK maçı ne zaman oynanacak?

Trendyol 1. Lig'de sezonun en önemli haftalarından biri yaklaşıyor. Boluspor, play-off iddiasını sürdürmek için Manisa FK ile kritik bir deplasman maçına çıkıyor. Manisa FK ise ligde kalabilmek için sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Detaylar için tıklayın.

Mustafa Aykan
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Boluspor – Manisa FK maçı ne zaman oynanacak? mask
Boluspor – Manisa FK maçı ne zaman oynanacak?
Boluspor – Manisa FK maçı ne zaman oynanacak?
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Trendyol 1. Lig'in kritik haftası yaklaşırken, ligde kalma mücadelesi veren Manisa FK ile play-off umutlarını sürdüren Boluspor, sezonun belki de en önemli karşılaşmasına çıkıyor. İşte detaylar.

Boluspor – Manisa FK maçı ne zaman oynanacak?

Boluspor'un hayati deplasmanı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig’in 33. hafta maç programını açıkladı. Buna göre, Eyüpspor ve Göztepe arasındaki çekişmeli mücadele cumartesi günü saat 19.00’da başlayacakken, diğer tüm karşılaşmalar pazar günü saat 16.00’da oynanacak. Boluspor, bu hafta sonu Manisa FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Boluspor için sezonun en kritik maçlarından biri olacak bu karşılaşma, pazar günü saat 16.00'da start alacak.

Boluspor – Manisa FK maçı ne zaman oynanacak?

Manisa FK ligde kalma mücadelesini sürdürüyor

Manisa Futbol Kulübü, 1'inci Lig'in düşme potasında yer alırken, geçtiğimiz hafta Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak kümede kalma umutlarını son iki haftaya taşıdı. Adana deplasmanından aldığı kritik puanla, Manisa FK, ligde kalmak için mücadelesini sürdürecek. 12. sırada bulunan Manisa FK, Adanaspor'un 4 puan önünde yer alarak, düşme hattı ile arasındaki mesafeyi korumayı başardı. Manisa ekibi, Boluspor karşılaşmasını kazanarak kümede kalışını matematiksel olarak garantilemek istiyor.

Boluspor – Manisa FK maçı ne zaman oynanacak?

Boluspor play-off için sahada

Öte yandan, Boluspor, play-off yarışındaki iddiasını sürdürmek için Manisa deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Boluspor, bu zorlu deplasmandan alacağı 3 puanla play-off umutlarını güçlendirmek istiyor.

Boluspor – Manisa FK maçı ne zaman oynanacak?

Maç öncesi hazırlıklar ve beklentiler

Her iki takım da bu kritik karşılaşma öncesinde hazırlıklarını yapıyor. Manisa FK teknik direktörü Levent Devrim, oyuncularının gösterdiği mücadeleden ötürü memnuniyetini dile getirdi ve bu önemli maçta tüm güçlerini sahaya yansıtmalarını beklediğini belirtti.

# türkiye, pazar, boluspor

30 Nis 2024 - 09:05 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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