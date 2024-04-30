Boluspor’da sakatlandı Avrupa şampiyonu oldu!

Boluspor forması giyerken geçirdiği ciddi bir sakatlık sonucu futbol kariyerine ara vermek zorunda kalan Seymen Özbaş, babasının yönlendirmesiyle bilardoya adım attı ve kısa sürede ulusal ve uluslararası arenada adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

Bilardoda zirveye tırmanış

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan Seymen, 14 yaşında Boluspor’da oynarken yaşadığı talihsiz bir sakatlık sonrası yaklaşık altı ay süreyle yürüyemez hale geldi. Boluspor’da hayalleri sekteye uğrayan genç sporcu, babasının da desteğiyle bilardoya yöneldi. Babası Ferhat Özbaş'ın işlettiği bilardo salonunda sıkı bir antrenman programına başlayan Seymen, yeteneklerini çok geçmeden sergilemeye başladı. Türkiye Gençler Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyla bilardo kariyerine hızlı bir giriş yapan Seymen, ardından Avrupa gençler kategorisinde de başarıya ulaştı.

Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandırdı

İspanya'da düzenlenen Avrupa Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası'na katılan Seymen, yaklaşık 10 ülkeden 32 sporcunun yer aldığı turnuvada mücadele etti. 21 yaş altı kategorisinde yarışan genç sporcu, finalde rakibi Amir Ibraimov'u mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Bu başarı, hem Seymen hem de ailesi için unutulmaz bir an oldu.

Seymen Özbaş: "Herkes benimle birlikte sevindi"

Şampiyonluk serüvenini paylaşan Seymen, zorlu antrenmanların ve psikolojik dayanıklılığın meyvelerini topladığını belirtti. Sporcu, "Avrupa şampiyonası gerçekten zorlayıcıydı. İyi oyuncular vardı ama biz Türkler olarak her zaman zoru başarmaya alışığız" şeklinde konuştu ve herkesin kendisiyle gurur duyduğunu hissettiğini söyledi.

Gelecek planları ve hayaller

Sporcu, bilardodaki başarısını sürdürme niyetinde olduğunu, ancak asıl hayalinin beden eğitimi öğretmeni olmak olduğunu vurguladı. Futbolda başladığı ve bilardoyla devam eden sporculuk kariyeri, Seymen'i bu hedefe bir adım daha yaklaştırıyor.

"Oğlumla gurur duyuyorum"

Seymen'in babası Ferhat Özbaş, oğlunun kendisini kırmayıp bilardoya başlaması ve uluslararası arenada elde ettiği başarıları gururla anlattı. Baba Özbaş, "İstiklal Marşı'mızı dinlerken hissettiğim mutluluk tarif edilemez. Oğlumun başarısı, bizim için yeni bir başlangıç oldu" dedi.