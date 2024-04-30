Bolu’da U14 Türkiye Şampiyonu olmuşlardı: Aldıkları nakdi ödül dudak uçuklattı!

Kayseri’nin genç futbol takımı Talasgücü Belediyespor, U14 kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak gururla taçlandı. Bolu’da düzenlenen dörtlü finalde İstanbul Kartalspor’u 3-1 mağlup eden takım, başarılarını Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in verdiği 100 bin TL'lik ödülle taçlandırdı.

Şampiyon takım valilikte ağırlandı

Vali Gökmen Çiçek, başarılarından ötürü Talasgücü Belediyespor U14 takımını valilik makamında ağırladı. Çiçek, takıma olan desteğini "Bu kupa, spora daha fazla destek vermemiz anlamına geliyor" sözleriyle ifade ederken, sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti. Ziyarete, Talas Belediye Başkanı ve onursal başkan Mustafa Yalçın, ASKF Başkanı Mutlu Önal, kulüp başkanı Yunus İloğlu ve takımın genç oyuncuları katıldı.

Talasgücü'nün sporcu fabrikası vizyonu

Başkan Mustafa Yalçın, ziyarette yaptığı konuşmada, belediyenin sporcu fabrikası sloganıyla yola çıktıklarını ve şu anda 400 öğrencinin spor eğitimi aldığını belirtti. Yalçın, "Amatör spor turnuvasıyla destek ve geliştirme çalışmalarımıza 5 yıl önce başladık ve bugünlerde bunun gururunu yaşıyoruz" dedi.

Başarıyı takdir eden Vali Çiçek'ten övgü dolu sözler

Vali Çiçek, Talas Belediyesi'nin sporla ilgili projelerini övdü ve "Gerçekten sporla ilgili derdimizi en iyi hayata geçiren kurumlardan biri Talas Belediyesi" diyerek, genç sporcuların başarılarıyla ilçeyi ve ili temsil etme noktasında büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Çiçek, "Sizin bu başarınız spora daha büyük destekler vermemizi gerektiriyor. Sizler bizim gururumuzsunuz ve gelecekte de iyi takımlarda yer alacak sporcularımız olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek'e özel forma hediyesi

Etkinlik, Başkan Yalçın tarafından Vali Çiçek’e isminin yazılı olduğu 38 numaralı Talasgücü Belediyespor formasının hediye edilmesiyle son buldu. Şampiyon takım ve yöneticileri, böyle bir ödülle desteklenmenin ve takdir edilmenin mutluluğunu yaşarken, Kayseri'nin spor alanındaki yükselen yıldızı olarak parlamaya devam edecek.