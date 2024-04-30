Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya’dan şike iddialarına sert yanıt: "Paramız Yok!"

Türk futbolunu sarsan şike iddiaları üzerine Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Şahin Kaya'dan sert bir açıklama geldi. Kaya, kendilerine yönelik suçlamaları kesin bir dille reddetti ve ekonomik durumlarına vurgu yaparak, "Şike yapacak paramız yok," dedi. Aynı zamanda Zonguldak Kömürspor'un teşvik primi gönderdiğini iddia ederek, rakip takımı hedef aldı.

TFF 2. Lig'de gergin bekleyiş

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yaşanan olaylar futbol gündemine damgasını vurdu. Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanan ve 0-0 sona eren maç, büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Maçın ardından Zonguldak Kömürspor, şike yapıldığı iddiası ile Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. TFF, iddialar üzerine inceleme başlattı.

Maçın doğal akışı üzerine tartışmalar

Şahin Kaya, maçın skorunun futbolun doğal akışına uygun olduğunu savundu ve benzer durumların geçmişte de yaşandığına örnekler verdi. Kaya, "Maç sırasında şut olmaması gibi istatistikler üzerinden yürütülen eleştirilerin, alt liglerin genel istatistik yapısına uymadığını" belirtti. Ayrıca, sakatlanan oyuncuların durumunu da gündeme getirerek, maçın ciddiyetine işaret etti.

Zonguldak Kömürspor'un iddiaları ve Nazilli'nin tepkisi

Kaya, Zonguldak Kömürspor'un iddialarını başarısızlıkla örtme çabası olarak değerlendirdi. "Bizim 3 puanımızı sildirten ekonomik sıkıntılarımız varken, rakiplerimiz bizi haksız yere suçluyor" diyerek, yaşananları eleştirdi. Ayrıca, Zonguldak taraftarlarını kendi yönetimlerini sorgulamaya davet etti.

Futbol etik ve şeffaflık vurgusu

Nazilli Belediyespor'un başkanı, geçmişte yaşanan ve cezasız kalan şike itiraflarına dikkat çekerek, kendi durumlarının böyle olmadığını vurguladı. Kaya, "İsteyen herkes araştırabilir, bizim ne para trafiğimiz ne de şüpheli görüşmelerimiz oldu," diyerek, şeffaflığa olan bağlılıklarını ifade etti.

Sonuç olarak Nazilli'nin duruşu

Son dakikalarda yaşanan tartışmalı pozisyonlar ve rakip takım oyuncuları ile yaşanan diyaloglar üzerinden de Zonguldak Kömürspor'un iddialarına cevap veren Kaya, Nazilli Belediyespor'un sezonu başı dik bir şekilde tamamladığını belirtti. Kaya, "Nazilli büyük bir camiadır ve her türlü zorluk altında ayakta kalır," diyerek sözlerini tamamladı.