30 Nisan 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 30 Nisan 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.
İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.
SON BAŞVURU TARİHİ 30 Nisan OLAN İŞ İLANLARI
MEMSAN ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. IRMAK YATIRIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İŞ ORTAKLI - İnşaat Ustası
ADANIRLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ - Muhasebe Elemanı
ALP HAZIR YİYECEK LİMİTED ŞİRKETİ - Mutfak Görevlisi
GARDEN KÖROĞLU DÜĞÜN KONGRE SALONLARI HİZMET SANAYİ VE TİCAR ET LİMİTED ŞİRKETİ - Beden İşçisi (Temizlik)
TAB GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.- Kasiyer
ER PİLİÇ ENTEGRE TAVUKÇULUK ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET ANON İM ŞİRKETİ - Kümes Bakım İşçisi
ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Kasiyer
GERTEKS PALMİYE TEKSTİL ORGANİZASYON VE YEMEK HİZMETLERİ LİM İTED ŞİRKETİ - Konfeksiyon İşçisi
TUNÇAY KONTRAPLAK ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.TURTİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.- Beden İşçisi (Genel)
ATALAY TOPCU GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ – Kasiyer
TUNÇAY KONTRAPLAK ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.TURTİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.- Mobilya Döşeme İşçisi
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ - Kasiyer
ELİTE GAZTEKNOLOJİLERİ İNŞAAT TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ - Şoför-Yük Taşıma
SCHOTT ORİM CAM SAN.VE TİC.A.Ş.- Proses İşçisi
ELİTE GAZTEKNOLOJİLERİ İNŞAAT TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ - Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
KUMAS METAL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.İ.- Makine Bakım ve Onarımcısı
DASPLUS YAPI MARKETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Reyon Görevlisi
ERER SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. BOLU ŞUBESİ - Temizlik Görevlisi(Kat Hizmetleri Elemanı)
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.