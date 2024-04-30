30 Nisan 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 30 Nisan 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

30 Nisan OLAN İŞ İLANLARI SON BAŞVURU TARİHİ

MEMSAN ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. IRMAK YATIRIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İŞ ORTAKLI - İnşaat Ustası

ADANIRLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ - Muhasebe Elemanı

ALP HAZIR YİYECEK LİMİTED ŞİRKETİ - Mutfak Görevlisi

GARDEN KÖROĞLU DÜĞÜN KONGRE SALONLARI HİZMET SANAYİ VE TİCAR ET LİMİTED ŞİRKETİ - Beden İşçisi (Temizlik)

TAB GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.- Kasiyer

ER PİLİÇ ENTEGRE TAVUKÇULUK ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET ANON İM ŞİRKETİ - Kümes Bakım İşçisi

ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Kasiyer

GERTEKS PALMİYE TEKSTİL ORGANİZASYON VE YEMEK HİZMETLERİ LİM İTED ŞİRKETİ - Konfeksiyon İşçisi

TUNÇAY KONTRAPLAK ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.TURTİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.- Beden İşçisi (Genel)

ATALAY TOPCU GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ – Kasiyer

TUNÇAY KONTRAPLAK ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.TURTİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.- Mobilya Döşeme İşçisi

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ - Kasiyer

ELİTE GAZTEKNOLOJİLERİ İNŞAAT TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ - Şoför-Yük Taşıma

SCHOTT ORİM CAM SAN.VE TİC.A.Ş.- Proses İşçisi

ELİTE GAZTEKNOLOJİLERİ İNŞAAT TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ - Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

KUMAS METAL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.İ.- Makine Bakım ve Onarımcısı

DASPLUS YAPI MARKETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Reyon Görevlisi

ERER SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. BOLU ŞUBESİ - Temizlik Görevlisi(Kat Hizmetleri Elemanı)