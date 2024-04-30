Düzce’de gençler sustu ıstakalar konuştur

Düzce Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında gerçekleşen Gençler Kız-Erkek Pool Bilardo Müsabakaları, Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Genç sporcuların kıyasıya mücadele ettiği turnuva, bilardo sporuna olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Tuana Naz Beniz zirvede

Müsabakalarda kızlar kategorisinde, 23 genç sporcu arasından sıyrılarak Tuana Naz Beniz birinciliği kazandı. Miray Gökmen turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, Zeynep Geçtim ve Rukiye Büşra Çalışkan ise üçüncülük kürsüsüne çıktılar. Genç yetenekler, teknik becerileri ve konsantrasyonları ile izleyenleri büyüledi.

Mert Ali Sebetçi başarıya ulaştı

Erkekler kategorisinde ise Mert Ali Sebetçi, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Enes Bahadır Ataseven ikinci, Mustafa Can Bektaş ve Deniz Yağcı ise üçüncü olarak turnuvayı tamamladı. Genç sporcuların performansı, gelecekteki bilardo şampiyonlarını müjdeliyor.

Ödül töreni ile taçlandırılan başarılar

Turnuvanın sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, düzenlenen görkemli bir törenle verildi. Genç sporcuların başarıları, katılımcılar ve izleyiciler tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı. Tören, sporcuların aileleri ve arkadaşları için unutulmaz anlar yaşattı.

Geleceğin şampiyonları bu turnuvada yetişiyor

Düzce’de düzenlenen Bu etkinlik, genç sporcuların yeteneklerini sergilemeleri ve rekabetçi ruhlarını geliştirmeleri için önemli bir platform sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu tür etkinliklerle gençlere sağladığı destek, Türkiye'de sporun ve genç yeteneklerin gelişimine katkıda bulunuyor. Bu başarılar, gençlerin spora olan ilgisini artırarak, sağlıklı yaşam biçimlerini teşvik etmeye devam edecek.