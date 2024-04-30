Bolu'da 35. İzzet Baysal Şükran Günleri'ne doğru…

Bolu, bu yıl 35. kez düzenlenecek olan İzzet Baysal Şükran Günleri ile yine kültür ve sanatın merkezi olacak. Bu önemli etkinlik, 10-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında İzzet Baysal Caddesi'nde yer alacak ve şehrin sosyal hayatına renk katacak.

Stant başvuru süreci nasıl işliyor?

İzzet Baysal Şükran Günleri’nde yer almak isteyen kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, kooperatifler ve meslek odaları için stant başvuruları başlamış bulunuyor. Başvurular, 6 Mayıs 2024 tarihine kadar Bolu Belediyesi 5. katında bulunan Kent Konseyi'ne yapılabilir. Bu, yerel değerlerin sergileneceği ve Bolu’nun kültürünün tanıtılacağı önemli bir fırsat.

Etkinlikte sunulan imkanlar ve kurallar

Etkinlik sırasında açılacak stantlarda el sanatlarından yöresel ürünlere kadar birçok farklı kategori yer alacak. Ancak açıkta yemek üretimi yapılmasına izin verilmeyecek ve satılacak ürünlerin ambalajlı ve etiketli olması gerekecek. Bu düzenlemeler, etkinliğin düzenli ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için konmuştur.

Güvenlik önlemleri ve sağlık tedbirleri

Bolu Kent Konseyi, etkinlik boyunca alınacak güvenlik önlemleri ve sağlık tedbirleri konusunda titizlikle çalışmaktadır. Ziyaretçi ve katılımcıların güvenliği için yeterli sayıda güvenlik görevlisi bulunacak ve COVID-19 önlemleri kapsamında maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulacak.

İzzet baysal’ın mirasına saygı

İzzet Baysal gibi değerli bir hayırseverin anısına düzenlenen Şükran Günleri, onun topluma olan katkılarını onurlandırmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla her yıl büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Bu etkinlik, Bolu’nun tarihi ve kültürel zenginliklerini yansıtan önemli bir platform olarak değerlendirilmekte.

Bolu'da bir bahar klasiği

İzzet Baysal Şükran Günleri, Bolu'nun bahar takviminde vazgeçilmez bir etkinlik haline gelmiş durumda. Hem yerel halkın hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği bu festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmaz anlara sahne olacak.

Bu özel günler, İzzet Baysal'ın adını yaşatmanın yanı sıra, Bolu'nun kültürel ve sanatsal yönünü zenginleştirmeye devam edecek. Bolulular ve şehir dışından gelen misafirler için kültürel bir buluşma noktası sunan bu etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgiyle karşılanacak.