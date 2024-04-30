5 Mayıs 2024 Pazar gününe kadar Bolu A101'ler den elektronikten mutfak aletlerine büyük fırsatlar!

Elektronik Ürünler:

Toshiba 65'' Ultra HD Smart LED TV - 19.999 TL

Toshiba 43'' Ultra HD Smart LED TV - 9.999 TL

Apple iPhone 14 256 GB Cep Telefonu - 46.999 TL

Samsung Galaxy S24 256 GB Cep Telefonu - 36.599 TL

Samsung Galaxy S22 128 GB Cep Telefonu - 20.999 TL

Samsung Galaxy A054 128 GB Cep Telefonu - 5.699 TL

Roborock Akıllı Robot Süpürge - 29.999 TL

Samsung Mikrodalga Fırın - 2.899 TL

Beyaz eşyalar ve ankastre setler

Samsung Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı 17.499 TL

Hoover 9 Programlı Bulaşık Makinesi 13.499 TL

Hoover 1400 Devir Kurutmalı Çamaşır Makinesi 19.999 TL

HOT Ankastre Fırın 5.699 TL

Hoover Duvar Tipi Davlumbaz 3.499 TL

HVW6W Cam Ankastre Ocak 3.299 TL

Ev Aletleri ve Mutfak Ürünleri:

WMF Quality One 4 Parça Tencere Seti - 5.699 TL

WMF Perfect Düdüklü Tencere - 6.299 TL

TEFAL Duetto 7 Parça Tencere Seti - 3.999 TL

Korkmaz Tessa Düdüklü Tencere - 3.299 TL

TEFAL Aroma Tava Seti - 1.999 TL

TEFAL İndüksiyon Tava - 1.499 TL

Korkmaz Çaydanlık Takımı - 749 TL

Kişisel Bakım ve Küçük Ev Aletleri:

Philips Buharlı Ütü - 2.799 TL

Remington Seramik Saç Düzleştirici - 799 TL

Goldmaster Saç Kurutma Makinesi - 479 TL

Korkmaz El Mikseri - 799 TL

Arnica Doğrayıcı - 879 TL

QU Çay Makinesi - 699 TL

Ayakkabı ve Aksesuarlar:

VANS Kadın Ayakkabı - 1.699 TL

VANS Erkek Ayakkabı - 1.799 TL

Crocs Çocuk Terlik - 1.049 TL

Crocs Kadın/Erkek Terlik Modelleri - 1.199 TL

Bolu A101 marketleri, Anneler Gününe özel olarak başlattığı bir haftalık indirim kampanyasıyla müşterilerini heyecanlandırıyor. 1 hafta boyunca geçerli olacak bu özel indirimlerde, Toshiba ve Samsung gibi büyük markaların elektronik ürünlerinden, TEFAL ve Korkmaz gibi tanınmış markaların mutfak gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor.

Özellikle teknoloji tutkunları için Apple iPhone ve Samsung Galaxy modelleri gibi cep telefonlarında, ayrıca Toshiba Smart LED TV'lerde dikkat çekici indirimler mevcut. Ev aletlerinde ise Hoover ve HOT markalarının ürünleri öne çıkıyor.