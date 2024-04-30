5 Mayıs 2024 Pazar gününe kadar Bolu A101'ler den elektronikten mutfak aletlerine büyük fırsatlar!

Elektronik Ürünler:
Toshiba 65'' Ultra HD Smart LED TV - 19.999 TL
Toshiba 43'' Ultra HD Smart LED TV - 9.999 TL
Apple iPhone 14 256 GB Cep Telefonu - 46.999 TL
Samsung Galaxy S24 256 GB Cep Telefonu - 36.599 TL
Samsung Galaxy S22 128 GB Cep Telefonu - 20.999 TL
Samsung Galaxy A054 128 GB Cep Telefonu - 5.699 TL
Roborock Akıllı Robot Süpürge - 29.999 TL
Samsung Mikrodalga Fırın - 2.899 TL
Beyaz eşyalar ve ankastre setler
Samsung Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı 17.499 TL
Hoover 9 Programlı Bulaşık Makinesi 13.499 TL
Hoover 1400 Devir Kurutmalı Çamaşır Makinesi 19.999 TL
HOT Ankastre Fırın 5.699 TL
Hoover Duvar Tipi Davlumbaz 3.499 TL
HVW6W Cam Ankastre Ocak 3.299 TL
Ev Aletleri ve Mutfak Ürünleri:
WMF Quality One 4 Parça Tencere Seti - 5.699 TL
WMF Perfect Düdüklü Tencere - 6.299 TL
TEFAL Duetto 7 Parça Tencere Seti - 3.999 TL
Korkmaz Tessa Düdüklü Tencere - 3.299 TL
TEFAL Aroma Tava Seti - 1.999 TL
TEFAL İndüksiyon Tava - 1.499 TL
Korkmaz Çaydanlık Takımı - 749 TL
Kişisel Bakım ve Küçük Ev Aletleri:
Philips Buharlı Ütü - 2.799 TL
Remington Seramik Saç Düzleştirici - 799 TL
Goldmaster Saç Kurutma Makinesi - 479 TL
Korkmaz El Mikseri - 799 TL
Arnica Doğrayıcı - 879 TL
QU Çay Makinesi - 699 TL
Ayakkabı ve Aksesuarlar:
VANS Kadın Ayakkabı - 1.699 TL
VANS Erkek Ayakkabı - 1.799 TL
Crocs Çocuk Terlik - 1.049 TL
Crocs Kadın/Erkek Terlik Modelleri - 1.199 TL
Bolu A101 marketleri, Anneler Gününe özel olarak başlattığı bir haftalık indirim kampanyasıyla müşterilerini heyecanlandırıyor. 1 hafta boyunca geçerli olacak bu özel indirimlerde, Toshiba ve Samsung gibi büyük markaların elektronik ürünlerinden, TEFAL ve Korkmaz gibi tanınmış markaların mutfak gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor.
Özellikle teknoloji tutkunları için Apple iPhone ve Samsung Galaxy modelleri gibi cep telefonlarında, ayrıca Toshiba Smart LED TV'lerde dikkat çekici indirimler mevcut. Ev aletlerinde ise Hoover ve HOT markalarının ürünleri öne çıkıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.