Batı Karadeniz illeri başta olmak üzere Türkiye geneli çalışan dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Kocaeli merkezli olarak faaliyet gösteren ve Bolu, Düzce, Sakarya gibi iller de dahil olmak üzere geniş bir coğrafyada etkili olan dolandırıcılık şebekesi, sahte ilanlar ve çağrı merkezleri üzerinden yaptıkları vurgunlarla Türkiye genelinde büyük bir mağduriyet yarattı. E-ticaret ve ilan platformlarında sahte ilanlar yayınlayarak vatandaşları 52 milyon TL dolandıran 44 kişi, emniyet güçlerinin dikkatli ve kararlı operasyonları neticesinde tutuklandı.

Kocaeli Merkezli Dolandırıcılık Ağına Büyük Darbe

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün siber suçlara yönelik titiz çalışmaları, sahte ilan ve çağrı merkezi operasyonlarıyla vatandaşları dolandıran bir şebekeyi ortaya çıkardı. Şebekenin lideri olduğu iddia edilen Serkan Kınalı yönetimindeki dolandırıcılar, gerçekçi ve güven veren telefon görüşmeleri ile müşterileri aldatarak paralarını aldı.

Deprem Mağdurlarından Engelli Vatandaşlara Kadar Geniş Bir Mağdur Kitlesi

Şüphelilerin, kapora, kargo, nakliye ve sigorta gibi masraflar adı altında para topladıkları ve elde edilen bu paraları izini kaybettirmek için kripto para borsalarına aktardıkları belirlendi. Deprem mağdurları ve engelli bireyler de dahil olmak üzere geniş bir mağdur kitlesine ulaşan şebeke, yüksek teknolojik yöntemlerle paraları sanal para birimlerine çevirerek suç izlerini silmeye çalışmış.

56 Zanlıdan 44'ü Cezaevine

Kocaeli ve 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 56 zanlı güvenlik güçlerince yakalandı. Şüphelilerden üçünün daha önceki suçlardan toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezaları olduğu tespit edildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 49'u adliyeye sevk edildi ve bunlardan 44'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon ve Yargı Süreci

Suç örgütüne yönelik operasyonlar ve yargı süreçleri devam ederken, vatandaşların da benzer dolandırıcılık olaylarına karşı uyanık olmaları ve şüpheli ilanlara itibar etmemeleri yönünde uyarılarda bulunuldu. Şebekenin mağdur ettiği kişiler arasında yer alan depremzedeler ve engelli vatandaşların yaşadığı mağduriyet, toplumun hassasiyetine de bir kez daha vurgu yaptı.