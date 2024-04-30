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Boluspor Başkanı Savaş Abak, Altay maçı sonrası taraftarın çağrısıyla tribüne gitti tartışma çıktı

Boluspor, Altay karşısında 3-1'lik skorla muhteşem bir dönüş yaparak sahadan galip ayrıldı. Maç sonrası Boluspor Başkanı Savaş Abak, taraftarların çağrısına yanıt vererek taraftarların yanına gitti. Burada bir taraftarın bağırmalarına tepki veren Abak, tribünden gergin ayrıldı.

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
Boluspor Başkanı Savaş Abak, Altay maçı sonrası taraftarın çağrısıyla tribüne gitti tartışma çıktı mask
Boluspor Başkanı Savaş Abak, Altay maçı sonrası taraftarın çağrısıyla tribüne gitti tartışma çıktı
Boluspor Başkanı Savaş Abak, Altay maçı sonrası taraftarın çağrısıyla tribüne gitti tartışma çıktı
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Boluspor'un evinde Altay'ı 3-1 yendiği maç, saha içi ve tribünlerdeki etkileşimlerle futbolseverlerin dikkatini çekti. Boluspor Başkanı Savaş Abak, oyun sonrasında tribünlere giderek taraftarların sevgi gösterisine karşılık verdi, bu hamlesiyle gönülleri fethetti.

Boluspor Başkanı Savaş Abak, Altay maçı sonrası taraftarın çağrısıyla tribüne gitti tartışma çıktı

Altay üstün, Boluspor taraftarları tepkili

Maçın ilk yarısında Enes Öğrüce'nin 45. dakikada attığı golle Altay 1-0 öne geçti. Bu gol, Altay taraftarlarını sevince boğarken, Boluspor taraftarlarını üzdü ve tepkilerine neden oldu.

Boluspor Başkanı Savaş Abak, Altay maçı sonrası taraftarın çağrısıyla tribüne gitti tartışma çıktı

Boluspor'dan muhteşem geri dönüş

Maçın ikinci yarısına Boluspor taraftarlarının tepkileri altında başlayan ev sahibi takım, Avramovski ve Naby'nin golleriyle durumu lehine çevirdi ve maçı 3-1 kazanarak harika bir geri dönüş yaptı. Maçın son düdüğüyle birlikte Boluspor taraftarları, maç sırasında tepki gösterdiği futbolcuları tribüne çağırdı. Ancak futbolcular, soyunma odasının yolunu tuttu.Boluspor Başkanı Savaş Abak, Altay maçı sonrası taraftarın çağrısıyla tribüne gitti tartışma çıktı

Başkan Abak taraftarın çağrını geri çevirmedi

Futbolcular soyunma odasına girerken, taraftarlar bu kez Boluspor Başkanı Savaş Abak'ı tribünlere çağırdı. "Büyük Başkan" tezahüratları arasında tribünlere çıkan Başkan Abak, taraftarlarla bir araya geldi ve onların sevgi gösterisine karşılık verdi. Başkanın taraftarlarla olan bu buluşması, takımın birlik ve beraberlik mesajını güçlendirdi.Boluspor Başkanı Savaş Abak, Altay maçı sonrası taraftarın çağrısıyla tribüne gitti tartışma çıktı

“Takımın içerisinde birlik beraberlik var”

Başkan Abak, tribünlere çağrıldığında taraftarları geri çevirmedi ve taraftarla konuşma yaptı, Başkan Abak’ın  "Takımın içerisinde çok iyi birlik beraberlik var, aile ortamı var. Yarıştığımız takımlar maddi olarak bizden çok güçlü, ama biz hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmadık," sözlerinin ardından Başkan Abak, Çorum maçında taraftarlardan destek istediği sırada bir taraftarın konuşmasını kesmesi üzerine tribünleri terk etti.Boluspor Başkanı Savaş Abak, Altay maçı sonrası taraftarın çağrısıyla tribüne gitti tartışma çıktı

Kaptan Şahin Akbaba’dan paylaşım

Yaşanan bu olaylar sonrası sosyal medya üzerinden Boluspor takım kaptanı Çağlar Şahin Akbaba paylaşımda bulundu. Akbaba’nın paylaşımında, "Yarınlar var, yürürüz, belki hiç dağılmazsak sözünü inandığımız bu zamanda biz gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Destek olmayanlar olacaksa, bu zamanda hiç gelmesin, köstek olmaya. #Bizbizeyeteriz" ifadeleri kullanıldı.

# destek, başkan, Medya, aile, boluspor

30 Nis 2024 - 12:30 - Spor

Mahreç  Arzu Sarı

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