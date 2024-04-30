Kurbanlık fiyatları neredeyse ikiye katlandı: işte güncel rakamlar…

Pazarda hayvan sayısı azalacak

Türkiye'de her yıl Kurban Bayramı'nda satışa sunulan 2.5 milyon küçükbaş ve 800 bin büyükbaş hayvan bu yıl azalma trendi gösterebilir. Sektör temsilcileri, pazarda sunulan hayvan sayısının önceki yıllara göre yüzde 20 oranında düşeceğini tahmin ediyorlar.

Vekalet yoluyla kurban kesimlerinde artış bekleniyor

Dernek ve vakıfların kurbanlık fiyatlarını henüz açıklamamış olmalarına rağmen, yurt içi vekaletle kesimlerin fiyatları geçen yılın yüzde 30 altında olması öngörülüyor. Özellikle Afrika'da kurbanlık bağışlarının yoğun olduğu Sudan gibi ülkelerde, etin kilogram fiyatı Türkiye'nin üçte biri kadar düşük olduğu için, vekaletle kesimlerde bu yıl bir artış olması bekleniyor.

Kurban bağışları ve yardım kuruluşları

ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan, her yıl ortalama 10 milyon hisse kurbanın yüzde 30'unun Mehmetçik Vakfı, Kızılay gibi yardım kuruluşları tarafından vekaletle kesildiğini belirtti. Geri kalan kısmı ise, toplu kesim yerleri veya münferit kesimlerde bizzat sahipleri tarafından yapılıyor.

Kurbanlık fiyatlarının bu yılki artışı, birçok vatandaş için kurbanlık seçimini daha da zorlaştırıyor. Fiyatlar ve hayvan sayısındaki azalmayı göz önünde bulundurarak karar vermek büyük önem taşıyor.