Kurbanlık fiyatları neredeyse ikiye katlandı: işte güncel rakamlar…

Pazarda hayvan sayısı azalacak
Türkiye'de her yıl Kurban Bayramı'nda satışa sunulan 2.5 milyon küçükbaş ve 800 bin büyükbaş hayvan bu yıl azalma trendi gösterebilir. Sektör temsilcileri, pazarda sunulan hayvan sayısının önceki yıllara göre yüzde 20 oranında düşeceğini tahmin ediyorlar.
Vekalet yoluyla kurban kesimlerinde artış bekleniyor
Dernek ve vakıfların kurbanlık fiyatlarını henüz açıklamamış olmalarına rağmen, yurt içi vekaletle kesimlerin fiyatları geçen yılın yüzde 30 altında olması öngörülüyor. Özellikle Afrika'da kurbanlık bağışlarının yoğun olduğu Sudan gibi ülkelerde, etin kilogram fiyatı Türkiye'nin üçte biri kadar düşük olduğu için, vekaletle kesimlerde bu yıl bir artış olması bekleniyor.
Kurban bağışları ve yardım kuruluşları
ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan, her yıl ortalama 10 milyon hisse kurbanın yüzde 30'unun Mehmetçik Vakfı, Kızılay gibi yardım kuruluşları tarafından vekaletle kesildiğini belirtti. Geri kalan kısmı ise, toplu kesim yerleri veya münferit kesimlerde bizzat sahipleri tarafından yapılıyor.
Kurbanlık fiyatlarının bu yılki artışı, birçok vatandaş için kurbanlık seçimini daha da zorlaştırıyor. Fiyatlar ve hayvan sayısındaki azalmayı göz önünde bulundurarak karar vermek büyük önem taşıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.