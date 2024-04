Tavuk ihracatı sınırlaması kırmızı et fiyatlarını nasıl etkileyecek?

İhracat Yasakları Tavuk ve Et Fiyatlarını Düşürebilir

Türkiye'de son dönemlerde artan beyaz et fiyatlarına yönelik çözüm arayışı devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, beyaz et fiyatlarını dengelemek amacıyla tavuk ihracatına sınırlama getirmeyi planlıyor. Bu adımın kırmızı et fiyatları üzerinde de düşürücü bir etki yapması bekleniyor.

Tavuk fiyatları düşerse et fiyatları da dengelenir

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Yardımcısı Osman Yardımcı, planlanan ihracat sınırlamalarının et piyasasını nasıl etkileyeceğini değerlendirdi. Yardımcı, "İhracata yasak geldiğinde mamul elde çok olursa ve tavuk ucuzlarsa et dengelenir," diyerek, tavuk fiyatlarının düşmesinin, tüketicilerin tavuğa yönelmesine ve dolayısıyla kırmızı etin üreticilerde beklemesini engelleyeceğini belirtti.

Öncelik İç Piyasadaki arz olmalı

Ticaret Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı tedbirler arasında, iç piyasayı önceliklendirmek yer alıyor. Yardımcı, "Önce iç piyasayı doyuralım, sonra dışarıya ihracat yapalım," şeklinde konuşarak, alınacak kararların doğruluğunu vurguladı. İç piyasaya yeterli arz sağlanamaması durumunda fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Ramazan Bayramı'nda Tavuk Sıkıntısı

Başkan Yardımcı ayrıca, Ramazan Bayramı'nda yaşanan tavuk sıkıntısına da değindi. Tavuk fiyatlarına gelen zamların üretim maliyetlerindeki artışa bağlı olduğunu söyleyen Yardımcı, üreticilerin yaşadığı zorluklara ve fırsatçılık iddialarına açıklık getirdi.

Kırmızı Et Zammı En Az Olan Gıda Maddesi

Pandemi sürecinde en az zamlanan gıda maddesinin kırmızı et olduğunu belirten Yardımcı, "En geriden gelen etti, şimdi de hesaplasalar Türkiye'de temel gıda maddelerinin içinde en az zam gelen yine et. Pahalı mı pahalı mı, çünkü alım gücü yok," diyerek vatandaşın alım gücünün kırmızı et fiyatlarındaki artışı daha da hissedilir kıldığını ifade etti.