Bahar aylarında güneşin tetiklediği 5 cilt sorunu ve korunma yolları

Baharın gelişi ve güneşin zararlı etkileri

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte, artan güneş ışınları cilt sağlığı için bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Yiğit'e göre, bu dönemde cilt üzerinde zararlı UV ışınlarının etkisiyle çeşitli cilt hastalıkları tetiklenebiliyor. Özellikle güneş alerjisi, kurdeşen gibi rahatsızlıklar, güneşin zararlı ışınlarına maruz kalan kişilerde sıkça görülebiliyor.

Güneş alerjisi

Güneş alerjisi, cildin güneş ışınlarına karşı gösterdiği aşırı duyarlılık sonucunda ortaya çıkıyor ve genellikle kaşıntılı kızarıklıklar, kabarıklıklar ve isilikler şeklinde kendini gösteriyor. Dr. Yiğit, özellikle açık tenli ve hassas ciltlere sahip bireylerin bu durumdan daha fazla etkilendiğini belirtiyor. Şiddetli vakalarda kurdeşen, sulu kabarcıklar ve ciddi şişlikler de görülebilir.

Kurdeşen

Ürtiker olarak da bilinen kurdeşen, bahar aylarında artan polenler nedeniyle tetiklenebilen bir cilt hastalığıdır. Dr. Yiğit, kurdeşenin belirtilerinin genellikle deriden kabarık, kaşıntılı ve kızarık döküntüler şeklinde olduğunu, bu döküntülerin 24 saat içinde kaybolup başka bölgelerde tekrar ortaya çıkabildiğini söylüyor. Gece saatlerinde hastaları daha fazla rahatsız eden bu durum, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Mantar enfeksiyonları

Nemli ve sıcak ortamlarda daha sık görülen mantar enfeksiyonları, bulaşıcı cilt sorunları arasında yer alıyor. Dr. Yiğit, özellikle diyabet hastalarının bu enfeksiyonlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Mantar enfeksiyonlarının yayılmasını önlemek için kişisel hijyenin önemi büyük. Sentetik olmayan ayakkabılar giymek, pamuklu giysiler tercih etmek ve hasta kişilerle teması sınırlamak gibi önlemler almak gerekiyor.

Alerjik cilt hastalıkları

Bahar aylarında alerjik rinit, astım gibi rahatsızlıkları olan kişilerde alerjik cilt hastalıklarının gelişme ihtimali artıyor. Dr. Yiğit, bu dönemde polenlerden, ev tozundan ve stresten mümkün olduğunca kaçınmak gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, alerjiyi tetikleyebilecek gıdalardan uzak durmak ve zamanında uzman bir hekime başvurmak önemli.

Güneş Lekeleri

Bahar ve yaz aylarında güneşin zararlı ışınları, ciltte lekelenmeler, kırışıklıklar ve hatta erken yaşlanma belirtileri gibi sorunlara neden olabilir. Dr. Yiğit, güneş koruyucu kremlerin kullanımının yanı sıra, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için uzun kollu giysiler giymenin ve geniş kenarlı şapkalar takmanın önemini vurguluyor.