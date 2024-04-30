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Tarihi 1938 Model otobüs yeniden yollarda: 1938 model Berner Alpenwagen otobüs

Bir zamanların ihtişamlı yolculuk aracı 1938 model Berner Alpenwagen otobüs, Modifiye tutkunu Akman ailesinin elinde yeniden doğdu. Yarım asırlık ustalık, tarihi otobüsü orijinal görkemine kavuşturdu.

Sadiye Dura
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Tarihi 1938 Model otobüs yeniden yollarda: 1938 model Berner Alpenwagen otobüs mask
Tarihi 1938 Model otobüs yeniden yollarda: 1938 model Berner Alpenwagen otobüs
Tarihi 1938 Model otobüs yeniden yollarda: 1938 model Berner Alpenwagen otobüs
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Bursa'da otomotiv sektörünün deneyimli isimlerinden Akman ailesi, antik otobüs restorasyonuyla gözleri kamaştırıyor. Otobüs tamir ve restorasyonu konusunda yarım asrı aşkın bir süredir faaliyet gösteren ailenin son başarısı, 1938 model Berner Alpenwagen marka otobüsü, adeta zamandan bir parça gibi ilk günkü ihtişamına geri döndürmeleri oldu.

Tarihi 1938 Model otobüs yeniden yollarda: 1938 model Berner Alpenwagen otobüs

Yarım Asırlık Tecrübeyle Tarihi Canlandırmak

Tavuk kümesini andıran bir durumdan çıkarak, 86 yıl öncesinin zarafetine kavuşan bu nadide otobüs, Akman ailesinin el emeği ve göz nuruyla yeniden hayat buldu. Araç, kendi alanında 50 yıl süren birikim ve tecrübe ile restore edildi ve nostalji tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Tarihi 1938 Model otobüs yeniden yollarda: 1938 model Berner Alpenwagen otobüs

Berner Alpenwagen: Zamana Direnen Şıklık

Yurtdışından getirilen ve baştan aşağı yenilenen bu efsanevi araç, Akman ailesinin detaylara gösterdiği özenle otantik bir şekilde yeniden yapılandırıldı. Ahşap yolcu kabininden, revize edilen orijinal motoruna kadar, aracın her bir parçası titizlikle elden geçirilerek, aslına sadık kalarak restore edildi.

Tarihi 1938 Model otobüs yeniden yollarda: 1938 model Berner Alpenwagen otobüs

Ahşap Yolcu Kısmından, Safari Tipi Camlara

Mercedes lisansıyla üretilen bu özel model, döneminin teknolojik ve estetik anlayışını yansıtan ahşap iç detaylarıyla dikkat çekiyor. Şoför ve yolcu bölümleri, dönemin otobüslerine özgü ayrı bir zarafet sunuyor. Ahşap ağırlıklı tasarımın yanı sıra, şık safari tipi yan camlarıyla da göz alıyor.

Tarihi 1938 Model otobüs yeniden yollarda: 1938 model Berner Alpenwagen otobüs

Zorlu Bir Restorasyon Süreci

Aracın restorasyon süreci bir yıla yayıldı ve motor ve mekanik aksamlarının çalışır hale getirilmesi için yurt dışından parça temin edilmesi gerekti. İşletme sorumlusu Celal Akman'ın vurguladığı gibi, bu zorlu süreçte, aracın orijinal cıvatalarından, alüminyum parçalarına kadar her detay incelikle üretildi ve monte edildi.Tarihi 1938 Model otobüs yeniden yollarda: 1938 model Berner Alpenwagen otobüs

Geçmişten Gelen Bir Yıldız: İhtişamlı Dönüş

İşletme, otobüsün her parçasını orijinaline uygun bir şekilde, adeta bir zaman makinesi hassasiyetiyle yeniden üretti. Bu tarihi araç, şimdi tüm ihtişamıyla görenleri hayran bırakırken, modifiyeli araç tutkunları için bir ilham kaynağı oluyor. Akman ailesinin bu başarısı, antika araçların gelecek kuşaklara aktarılmasının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

# araç

30 Nis 2024 - 19:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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