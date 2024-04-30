Tüm Türkiye köfte ekmek derken, Bolu Pideyi tercih etti! Garanti bbva'nın lezzet araştırmasından çarpıcı sonuçlar!

Bolu'nun Lezzet Seçimi: Pide Öne Çıkıyor

Garanti Ödeme Sistemleri'nin (GÖSAŞ) 2023 yılında gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye'nin yemek tercihlerini detaylandırıyor. Araştırma, Garanti BBVA kartları ile POS cihazlarından yapılan yeme-içme sektörü harcamalarını analiz ederek, bölgesel lezzet eğilimlerini ortaya koyuyor. Türkiye genelinde en çok tercih edilen yemekler döner ve köfteyken, Bolu şehri bu genel eğilimin dışında pideyi tercih ederek farkını ortaya koyuyor.

Pide, Bolu'nun Vazgeçilmez Tadı

Bolu, Türkiye'nin yedi bölgesi arasında yer alarak, pide restoranlarına olan ilgisini pekiştiriyor. Araştırmada, Bolu'nun yanı sıra Afyonkarahisar, Zonguldak, Amasya, Uşak, Aydın ve Bayburt gibi şehirler de pide tercihleriyle dikkat çekiyor. Bolu, geleneksel ve yerel lezzetleri ön planda tutan bir şehir olarak, gastronomi turizminde de öne çıkmayı başarıyor.

Yemek Sektöründe Harcama Eğilimleri

Garanti BBVA kart kullanıcılarının yemek sektöründe en çok harcama yaptığı alanlar döner ve köfte restoranları olurken, Bolu'da bu eğilimin pide restoranları yönünde değiştiği görülüyor. 2023 yılında yapılan harcamalar, bölgesel damak zevklerinin ve tercihlerinin çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

Bolu ve Türkiye'nin Yemek Tercihleri

Türkiye genelinde döner ve köfte popülerliğini korurken, Tekirdağ döneri, Ege ve Karadeniz illeri pideyi tercih ediyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu döner/kebap, Güneydoğu Anadolu ise lahmacun ile öne çıkıyor. Bolu ise bu çeşitliliğin içinde pide ile farklı bir yön tutturarak, yerel lezzetlerine olan bağlılığını sürdürüyor.

Bolu'nun Yemek Kültürü ve Geleceği

Bolu, gastronomi alanında sunduğu zengin çeşitlilik ile hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Pide, şehrin kültürel ve turistik bir simgesi haline gelmiş durumda. Garanti Ödeme Sistemleri'nin araştırması, Bolu'nun bu özel lezzet tercihini ve yemek kültüründeki yerini pekiştiriyor.