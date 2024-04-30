Bolu Yeniçağa'da öğrencilerden anlamlı sergi: "Atatürk ve Türk İstiklal Harbi"

Eğitim ve Sanatın Buluştuğu Nokta

Bolu'nun Yeniçağa ilçesi, öğrenciler tarafından hazırlanan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Türk İstiklal Savaşı'nı konu alan resim sergisiyle kültür ve sanatın merkezi oldu. "Atatürk ve Türk İstiklal Harbi" adını taşıyan bu özel sergi, Yaşar Çelik Spor Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tarihî Anlatım 70 Eserle Can Buldu

Sergide, Atatürk'ün önderliğindeki Türk İstiklal Mücadelesi'nin çeşitli yönlerini yansıtan 70 eser yer alıyor. Bu eserler, öğrencilerin tarihî olaylara sanatsal bir bakış açısıyla yaklaşımını ve yaratıcılıklarını ortaya koyuyor. Sergi, ziyaretçilere Türk tarihinin dönüm noktalarını sanat yoluyla anlama fırsatı sunuyor.

Üst Düzey Katılımla Açılış Töreni

Serginin açılışına, Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız gibi yerel yöneticilerin yanı sıra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Gürel ve çok sayıda eğitimci katıldı. Açılış töreni, ilçenin kültürel etkinliklerine verilen önemi ve üst düzeydeki destekleri gözler önüne serdi.

Sergi Hafta Sonuna Kadar Açık

Bu anlamlı sergi, cuma gününe kadar ziyaretçilere açık olacak. Bolu ve çevre ilçelerden gelen ziyaretçiler, Atatürk'ü ve Türk İstiklal Harbi'nin önemli anlarını konu alan bu özel eserleri keşfetme şansı bulacaklar.

Sanat ve Tarih Tutkunları İçin Kaçırılmayacak Fırsat

"Atatürk ve Türk İstiklal Harbi" sergisi, sanat ve tarih meraklılarına hitap eden bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Eğitimciler, öğrenciler ve tüm sanatseverlerin ilgisini çekecek bu sergi, Bolu'da sanat ve tarih eğitiminin güçlü bir örneği olarak dikkat çekiyor.