Bolulu vatandaşların zaman algısını test ettik

Bolu'nun kalbinde, İzzet Baysal Caddesi'nde gerçekleştirilen sosyal deney
Bolu'nun işlek caddelerinden İzzet Baysal'da gerçekleştirilen bir sokak röportajında, vatandaşlara "Hangi yüzyılda yaşıyoruz?" sorusu yöneltildi. Toplumsal bilinç ve tarih bilgisi seviyesini ölçmeye yönelik bu ilginç deneyde Bolulu vatandaşların yanıtları oldukça dikkat çekiciydi.
Doğru yanıt ve unutulmaz olaylar
Soruya doğru yanıt veren bir vatandaş, 21. YY’ın en sembolik olayı olarak 2008 ekonomik krizini gösterdi. Krizin kendisini nasıl etkilediğini açıklayarak, bu dönemin zorluklarını vurguladı. Bir diğer vatandaş ise 2006 yılında gerçekleşen Saddam Hüseyin'in idamını 21. YY'ın başlarında yaşanan en etkileyici olay olarak anımsadı, bu olayın kendisinde bıraktığı izleri dile getirdi.
Siyasetin dönüm noktaları
Siyasete yönelik görüşlerini belirten bir diğer Bolulu, AK Parti iktidarının ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik yolculuğunu, 2000'li yılların en önemli siyasi olayları arasında değerlendirdi.
Teknoloji devrimi ve nesiller
İnternetin hayatımıza girmesiyle ilgili olarak, bir emekli vatandaş internetin daha çok gençler tarafından kullanıldığını belirtti ancak teknolojinin getirdiği kolaylıklardan kendisinin de faydalandığını ifade etti.
Genel kültür testinde ilginç sonuçlar
Yapılan bu kültür testinde, Bolulu vatandaşların yarısına yakınının doğru cevabı verdiği görüldü, ancak birçok kişi hala hangi yüzyılda yaşadığımız konusunda net bir bilgiye sahip değil. Bu durum, tarih bilincinin ve güncel olaylarla ilgili farkındalığın artırılmasının önemini ortaya koyuyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.