Bolulu vatandaşların zaman algısını test ettik

Bolu'nun kalbinde, İzzet Baysal Caddesi'nde gerçekleştirilen sosyal deney

Bolu'nun işlek caddelerinden İzzet Baysal'da gerçekleştirilen bir sokak röportajında, vatandaşlara "Hangi yüzyılda yaşıyoruz?" sorusu yöneltildi. Toplumsal bilinç ve tarih bilgisi seviyesini ölçmeye yönelik bu ilginç deneyde Bolulu vatandaşların yanıtları oldukça dikkat çekiciydi.

Doğru yanıt ve unutulmaz olaylar

Soruya doğru yanıt veren bir vatandaş, 21. YY’ın en sembolik olayı olarak 2008 ekonomik krizini gösterdi. Krizin kendisini nasıl etkilediğini açıklayarak, bu dönemin zorluklarını vurguladı. Bir diğer vatandaş ise 2006 yılında gerçekleşen Saddam Hüseyin'in idamını 21. YY'ın başlarında yaşanan en etkileyici olay olarak anımsadı, bu olayın kendisinde bıraktığı izleri dile getirdi.

Siyasetin dönüm noktaları

Siyasete yönelik görüşlerini belirten bir diğer Bolulu, AK Parti iktidarının ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik yolculuğunu, 2000'li yılların en önemli siyasi olayları arasında değerlendirdi.

Teknoloji devrimi ve nesiller

İnternetin hayatımıza girmesiyle ilgili olarak, bir emekli vatandaş internetin daha çok gençler tarafından kullanıldığını belirtti ancak teknolojinin getirdiği kolaylıklardan kendisinin de faydalandığını ifade etti.

Genel kültür testinde ilginç sonuçlar

Yapılan bu kültür testinde, Bolulu vatandaşların yarısına yakınının doğru cevabı verdiği görüldü, ancak birçok kişi hala hangi yüzyılda yaşadığımız konusunda net bir bilgiye sahip değil. Bu durum, tarih bilincinin ve güncel olaylarla ilgili farkındalığın artırılmasının önemini ortaya koyuyor.