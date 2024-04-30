Boluspor, play-off hedefiyle Manisa FK’ya bileniyor!

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Boluspor, play-off hedefini sürdürmek adına hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Altay'ı 3-1 gibi net bir skorla mağlup ederek puanını 50'ye çıkartan ve ligde 7. sıraya yükselen Boluspor, play-off bölgesindeki yerini koruma niyetinde.

Antrenmanlar Karaçayır Spor Tesisleri'nde başladı

Bolu temsilcisi, Karaçayır Spor Tesisleri'nde antrenmanlara başladı. Futbolcular, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde ısınma hareketleriyle günü açarken, pas çalışmaları ve teknik-taktik ağırlıklı uygulamalarla antrenmanı tamamladılar. Boluspor'un bu kararlı çalışması, Manisa FK karşısında alınacak olan sonucun da ipuçlarını veriyor.

5 Mayıs'ta kritik mücadele

Ligde 12. sıradaki Manisa FK ile 5 Mayıs Pazar günü karşılaşacak olan Boluspor için bu maç, play-off yarışındaki konumunu pekiştirmek açısından büyük önem taşıyor. Boluspor, bu kritik deplasman maçından alacağı olumlu sonuçla play-off'taki yerini daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Boluspor'un hedefi: Play-off yolunda ilerlemek

Boluspor'un gösterdiği performans ve çalışma azmi, play-off yolunda emin adımlarla ilerlediğinin göstergesi. Manisa FK karşılaşması öncesi yapılan hazırlıklar ve takımdaki moralli hava, Boluspor'un bu sezonki iddiasını ortaya koyuyor.