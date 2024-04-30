Boluspor, play-off hedefiyle Manisa FK’ya bileniyor!

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Boluspor, play-off hedefini sürdürmek adına hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Altay'ı 3-1 gibi net bir skorla mağlup ederek puanını 50'ye çıkartan ve ligde 7. sıraya yükselen Boluspor, play-off bölgesindeki yerini koruma niyetinde.
Antrenmanlar Karaçayır Spor Tesisleri'nde başladı
Bolu temsilcisi, Karaçayır Spor Tesisleri'nde antrenmanlara başladı. Futbolcular, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde ısınma hareketleriyle günü açarken, pas çalışmaları ve teknik-taktik ağırlıklı uygulamalarla antrenmanı tamamladılar. Boluspor'un bu kararlı çalışması, Manisa FK karşısında alınacak olan sonucun da ipuçlarını veriyor.
5 Mayıs'ta kritik mücadele
Ligde 12. sıradaki Manisa FK ile 5 Mayıs Pazar günü karşılaşacak olan Boluspor için bu maç, play-off yarışındaki konumunu pekiştirmek açısından büyük önem taşıyor. Boluspor, bu kritik deplasman maçından alacağı olumlu sonuçla play-off'taki yerini daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Boluspor'un hedefi: Play-off yolunda ilerlemek
Boluspor'un gösterdiği performans ve çalışma azmi, play-off yolunda emin adımlarla ilerlediğinin göstergesi. Manisa FK karşılaşması öncesi yapılan hazırlıklar ve takımdaki moralli hava, Boluspor'un bu sezonki iddiasını ortaya koyuyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.