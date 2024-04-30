Bolu vefat edenler.. 30 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

HİKMET YILDIRIM
Pirahmetler Köyü halkından (Merhum) Recai YILDIRIM ve Hatice YILDIRIM’ın oğlu, Ayşe DEMİRTAŞ, Fikret, Erkan, (Merhume) Emine ve (Merhum) Kudret YILDIRIM’ın abileri;
Cenazesi bugün Pirahmetler Köyü caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
ŞERAFETTİN SAĞIROĞLU
Hıdırşeyhler Köyü halkından (Merhum) Fahri ve Nazmiye SAĞIROĞLU’nun oğlu, Ali ZAFER ve Tuğba SAĞIROĞLU’nun babaları, Fatma SAĞIROĞLU’nun eşi;
Cenazesi bugün Özayan caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası İzzet Baysal Mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
ŞAHİGÜL ÇEPER
Borazanlar Mahallesi halkından Filiz ÇEPER, Handan ÇEPER, Metin ÇEPER ve Hülya KILIÇ’ın anneleri;
Cenazesi bugün Paşaköy Mahallesi Eniştebey caminde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Paşaköy Mahalle mezarlığına defnedilecektir.
MELEK ERDEM
Cenazesi bugün kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Adanada defnedilecek.
MEHMET SEZER
Cenazesi bugün kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Mudurnu Karşıköy’de defnedilecek.
SEVGİYE ÖZDEMİR
Cenazesi bugün kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Kıbrıscık Merkez’de defnedilecek.
KATİBE ŞEN
Cenazesi bugün kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Düzce Merkez’de defnedilecek.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.