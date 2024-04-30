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Bolu vefat edenler.. 30 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 30 Nisan 2024 Bugün 7 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 30 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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HİKMET YILDIRIM

Pirahmetler Köyü halkından (Merhum) Recai YILDIRIM ve Hatice YILDIRIM’ın oğlu, Ayşe DEMİRTAŞ, Fikret, Erkan, (Merhume) Emine ve (Merhum) Kudret YILDIRIM’ın abileri;

Cenazesi bugün Pirahmetler Köyü caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

ŞERAFETTİN SAĞIROĞLU

Hıdırşeyhler Köyü halkından (Merhum) Fahri ve Nazmiye SAĞIROĞLU’nun oğlu, Ali ZAFER ve Tuğba SAĞIROĞLU’nun babaları, Fatma SAĞIROĞLU’nun eşi;

Cenazesi bugün Özayan caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası İzzet Baysal Mahallesi mezarlığına defnedilecektir.

ŞAHİGÜL ÇEPER

Borazanlar Mahallesi halkından Filiz ÇEPER, Handan ÇEPER, Metin ÇEPER ve Hülya KILIÇ’ın anneleri;

Cenazesi bugün Paşaköy Mahallesi Eniştebey caminde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Paşaköy Mahalle mezarlığına defnedilecektir.

MELEK ERDEM

Cenazesi bugün kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Adanada defnedilecek.

MEHMET SEZER

Cenazesi bugün kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Mudurnu Karşıköy’de defnedilecek.

SEVGİYE ÖZDEMİR

Cenazesi bugün kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Kıbrıscık Merkez’de defnedilecek.

KATİBE ŞEN

Cenazesi bugün kılınacak  ikindi ve cenaze  namazı sonrası Düzce Merkez’de defnedilecek.

# düzce, mudurnu

30 Nis 2024 - 13:17 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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