İstanbul, Ankara, Bolu ve daha birçok ilin 1 Mayıs Çarşamba 2024 Hava Durumu

Yağışlı Bir 1 Mayıs Bekleniyor

Çarşamba günü Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yağışlar ve serin hava dalgası etkili olacak, özellikle Bolu ve Ankara gibi şehirlerde sağanak yağışlar görülecek.

Bolu ve Düzce'de Sağanak Yağışlar

Bolu ve Düzce'de 1 Mayıs Çarşamba günü sağanak yağışların etkisini hissettireceği tahmin ediliyor. Her iki şehirde de sıcaklıklar 11°C ile 19°C arasında değişecek, gün boyu yağmur şemsiyelerinizi yanınızdan ayırmayın.

Marmara Bölgesi Yağmura Teslim

Sakarya ve Kocaeli'de yağmur geçişleri bekleniyor. Sakarya'da hava sıcaklığı 11°C'den 18°C'ye yükselirken, Kocaeli'de ise 10°C ile 18°C arasında bir sıcaklık öngörülüyor. İstanbul ise parçalı bulutlu bir gün geçirecek, en düşük sıcaklık 13°C, en yüksek ise 17°C olarak tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da Farklı Hava Koşulları

Karabük ve Bartın'da sağanak yağışlar etkili olacak. Karabük'te sıcaklıklar 14°C ile 22°C arasında, Bartın'da ise 12°C ile 17°C arasında değişkenlik gösterecek. Zonguldak'ta hafif yağmurlarla beraber hava sıcaklığı 11°C ile 14°C arasında seyredecek.

Başkent Ankara'da 1 Mayıs'ta sağanak yağışlar görülecek ve hava sıcaklığı 14°C ile 22°C arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde yağışların yoğunlaşması bekleniyor.

1 Mayıs Çarşamba - Hava Durumu

Bolu: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 19°C

Düzce: Sağanak yağışlı, en düşük 12°C, en yüksek 19°C

Sakarya: Yağmur geçişli, en düşük 11°C, en yüksek 18°C

Kocaeli: Yağmur geçişli, en düşük 10°C, en yüksek 18°C

Karabük: Sağanak yağışlı, en düşük 14°C, en yüksek 22°C

Bartın: Sağanak yağışlı, en düşük 12°C, en yüksek 17°C

Zonguldak: Yağmur geçişli, en düşük 11°C, en yüksek 14°C

Ankara: Sağanak yağışlı, en düşük 14°C, en yüksek 22°C

İstanbul: Parçalı bulutlu, en düşük 13°C, en yüksek 17°C