Yatırımcılar Dikkat! Dolar ve altın piyasasında sert dalgalanmalar bekleniyor! Uzman İslam Memiş ne diyor?

Altın ve dolar piyasalarında kritik hafta! Uzman İslam Memiş'ten önemli uyarılar!



Büyük Düşüş: Dolar ve Gram Altın Fiyatlarında Sert Gerileme

Son verilere göre, Dolar bugün 32.27 TL'ye gerilerken, gram altın 2.429 TL seviyelerine indi. Bu hafta piyasaları belirleyecek olan üç kritik verinin açıklanması bekleniyor. İlk olarak Salı günü Avrupa Bölgesi'nden enflasyon verisi, ardından Çarşamba günü Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve haftanın son iş günü olan Cuma günü, Türkiye'den enflasyon ve ABD'den tarım dışı istihdam verileri piyasalara yön verecek.

Uzman İslam Memiş'ten Yatırımcılara Altın Tavsiyeleri

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara dikkatli olmalarını öneriyor. Piyasalarda beklenen sert dalgalanmalar hakkında Memiş, "Borsa, döviz kurları, altın fiyatları ve kripto para piyasalarında sert dalgalanmalar bizi bekliyor," şeklinde konuştu. Uzman, yatırımcılara haftalık bazda takip etmeleri gereken bant aralıkları ve beklentileri de detaylandırdı.

Dolar ve Euro'da Beklenen Hareketler

Doların geçen haftayı 32.43 TL seviyesinden tamamladığı ve 33 TL üzerine çıkmasının beklendiğini belirten Memiş, yıl içindeki yükseliş trendinin devam edeceğini öngörüyor. Ayrıca, EUR/USD paritesinin 1.0693 seviyesinden kapanış yaptığı ve psikolojik direnç seviyesi olan 1.08'e doğru yükselişine devam etmesini beklediğini ifade ediyor.

Altın İçin Fırsat Ayı: Mayıs

Ons altın 2.338 dolardan kapanış yaparken, Memiş, takip ettiği 2.280-2.380 dolar aralığının korunduğunu ve Fed kararlarına bağlı olarak 2.300 dolar seviyesinin altına düşmesinin muhtemel olduğunu belirtiyor. Mayıs ayının, altın alımı için güzel bir fırsat sunacağını ve gram altın yatırımcısının ons fiyatlarını yakından takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

Bu hafta, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken veriler ve piyasa dalgalanmaları, altın ve döviz yatırımlarında önemli kararlar alınmasına neden olabilir. Uzman İslam Memiş'in tavsiyeleri ve analizleri, bu kritik dönemde yatırımcılara rehberlik ediyor.