Ziraat Bankası'ndan ev sahibi olma fırsatı! Ayda 1.399 TL'ye 150 bin TL kredi! Detaylar neler?

Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından Ziraat Bankası, kredi piyasasında yeni bir soluk getiriyor. Banka, 150 bin TL kredi imkanını, 60 ay vade ile ve ayda sadece 1.399 TL taksitle sunmaya başladı. Bu yeni kredi paketi, özellikle yüksek faiz oranlarından etkilenen vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
Yeni Kredi Modeli: Ortak Konut Kredisi
Ziraat Bankası'nın sunduğu Ortak Konut Kredisi, en az iki en fazla beş kişi tarafından kullanılabilen bir model. Bu kredi türü, ortakların gelir beyanlarıyla birlikte yüksek tutarlı kredileri daha kolay bir şekilde geri ödeyebilmelerini sağlıyor. Kredi miktarı, SPK lisanslı ekspertiz firmaları tarafından belirlenen konut değeri üzerinden, BDDK tarafından belirlenen maksimum kredi tutarlarına göre hesaplanıyor.
Kredi Paketinin Avantajları
Düşük Taksitler: Ortak konut kredisi kullanıldığında, aylık ödemeler beş kişi arasında bölüşülüyor, bu da kişi başı taksitleri 1.399 TL'ye düşürüyor.
Esnek Geri Ödeme Seçenekleri: Müşterilere, ödeme planları konusunda esneklik sunuluyor.
Ek Teminat Talepleri: Gerekli görüldüğünde banka ek teminat talep edebilir.
Sigorta Seçenekleri: Hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası seçenekleri krediye dahil edilebilir.
Ziraat Bankası'ndan 150 Bin TL Kredi Hesaplama Örneği
Ziraat Bankası'nın hesaplamalarına göre, 60 ay vade ile 150 bin TL kredi çeken bir bireyin aylık ödemesi normal şartlarda 6.997,87 TL olurken, ortak konut kredisi kullanıldığında bu tutar kişi başı aylık taksit 1.399 TL'ye düşüyor. Bu, kredinin daha ulaşılabilir ve yönetilebilir olmasını sağlayarak, daha geniş bir kullanıcı kitlesinin ev sahibi olmasına olanak tanıyor.
Nasıl Başvurulur?
Ziraat Bankası'nın yenilikçi kredi modeli hakkında daha fazla bilgi almak veya başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası şubelerini ziyaret edebilir veya bankanın resmi web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.
Bu kredi paketi, yüksek faiz oranlarından etkilenen ve konut edinme gücü azalan vatandaşlar için önemli bir çözüm oluşturuyor. Ortak Konut Kredisi, özellikle aileler ve yakın arkadaş grupları için ekonomik açıdan daha erişilebilir ve sürdürülebilir bir alternatif sunmakta.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.